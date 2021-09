Prvi dogodek kluba Ferrari Italia v Sloveniji požel veliko zanimanja

Slovenska obala je od petka, 3. do nedelje, 5. septembra, gostila spektakularen dogodek Slovenia Exclusive Ferrari Club Italia, ki je prvič na veselje slovenskih in italijanskih navijačev pripeljal legendarne rdeče na parado po priljubljenih obmorskih letoviščih Koper, Izola, Piran in Portorož.»Dogodek v Sloveniji je presegel pričakovanja tako Ferrari kluba Italia kot posameznih članov kluba udeležencev potovanja. Obiskali smo očarljive kraje in nastanitvene objekte po standardih Kluba« – je ob obisku dejal Vincenzo Gibiino, predsednik Ferrari Cluba Italia in dodal »bili smo navdušeni nad toplo dobrodošlico slovenskega prebivalstva, ki je med drugim aktivno sodelovalo pri glasovanju na natečaju Elegance, ki je potekal v Piranu.Posebna zahvala grein Slovenski turistični organizaciji za posebno sodelovanje. In še enkrat hvala slovenskemu veleposlaniku v Italiji in piranskemu županu za prisrčen sprejem in razpoložljivost med turnejo. Na svidenje slovenskim voznikom Ferrarija, ki so se nam pridružili med dogodkom«.»Ta izkušnja je potrdila pozicioniranje Slovenije kot butične destinacije, primerne tudi za najzahtevnejše goste« zaključuje Aljoša Ota, vodja predstavništva STO v Italiji, ki ob tem izpostavlja, da zahvaljujoč sinergiji med lokalnimi institucijami in organizatorji lahko ustvarimo dogodek na visoki ravni, ki zajema edinstvene storitve in doživetja.