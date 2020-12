Razmišljanje profesorja telesne vzgoje o učencih doma

Kot športni pedagog to poizkušam prenesti tudi na dijake. V teh časih moramo razmišljati kaj lahko in ne, česar ne moremo. FOTO: Blaž Samec/Delo

Res. Razmišljam. Ne bom se spuščal v smiselnost oziroma nesmiselnost ukrepov, ki smo jim priča v naši državi, Evropi, svetu. To, tudi ni moj namen. Sem v položaju kot velika večina ljudi. Z odobravanjem ali neodobravanjem sledim(o) navodilom pristojnih in hkrati upoštevam(o) ukrepe za zajezitev epidemije. Ti so nam življenje kar pošteno obrnili na glavo.Nihče od nas si najbrž ni predstavljal kaj takšnega. Tako rekoč čez noč smo pričeli doživljati popolnoma nova vsakodnevna opravila, katerim v preteklosti nismo posvečali veliko pozornosti oziroma popolnoma nič. Tudi naše dosedanje javno življenje je v večini zamrlo.Torej kaj mi oziroma nam preostane v dani situaciji? Že od samega začetka človeštva, je bil človek primoran preživeti v danem trenutku, situaciji. Z vedenjem starejših in njihovimi nasveti je poizkušal preživeti dan, mesec, leto. Poleg tega so mu tudi lastne izkušnje in znanje pomagale pri tem. Bil je lovec. S sprejetjem te vloge, je dan za dnem preživljal sebe, svojo družino, skupnost. Tistim, ki je bila ta vloga pisana na kožo, je uspelo. Mnogi so s tem imeli manjše ali večje težave. Nekateri so jih uspešno reševali. Tistim, ki to ni uspelo, so bili žrtve zakonov narave.Danes mi v kolikor toliko normalnih življenjskih razmerah ni potrebno biti lovec. Sedaj sem prostorsko in časovno omejen. Poleg tega me omejuje polno drugih ukrepov. Zavedam se situacije, ki nas je v tem letu že drugič doletela. S tem zavedanjem poskušam preživeti. Nekaj izkušenj sem(smo) lahko prenesli iz prvega vala epidemije. In na podlagi tega, sam sebi v svojih mislih ne bom največja ovira. Prepustil se bom pozitivnemu toku misli v moji glavi. Dal mu bom prostor, ga poslušal,… Vem, da tako lahko postanem uspešen lovec.Razmišljam samo in edino v smeri, kaj lahko danes naredim! Imam glavo, trup, dve roki in dve nogi. Torej lahko. Kljub omejitvam si vsak dan lahko izberem vrsto individualne rekreacije, ki mi bo prinesla osebno zadovoljstvo tako na fizičnem kot psihičnem področju. Tako veliko lažje preživim dan.Kot športni pedagog to poizkušam prenesti tudi na dijake. V teh časih moramo razmišljati kaj lahko in ne, česar ne moremo. Zavedam se tudi, da smo lahko zelo srečni, ker to lahko počnemo. Okoli nas obstaja veliko ljudi, ki zaradi takšnih ali drugačnih razlogov ne morejo. Razumem tudi njih.Imam majhen prostor doma, kjer lahko. Če odprem vhodna vrata doma, se mi prostor poveča. Letni čas mi ne gre na roke. Nič hudega. Z vedenjem in pripomočki lahko preko svetlega dela dneva ali pa v temi (do 21 ure) izvajam aktivnost, ki me umsko in telesno navdušuje. Vzamem si čas zase. Odklopim misli, glavo. Izklopim dotok informacij, ki me obdajajo vsako sekundo, minuto, uro. Niso prav nič vzpodbudne. Slišim tišino v naravi. Globoko diham. Zavedam se svojega obstoja.Vem, da je dijakom težko. V najstniških letih so misli večinoma usmerjene popolnoma drugam. Razumem. Hkrati so zelo dojemljivi za večino novih stvari, ki se jim dogajajo vsak dan. Govorim z njimi. Želim si, da me tudi slišijo. Prepričan sem, da jim bo pozitivno razmišljanje in vedenje v tej situaciji ostalo nekje zadaj v glavi. To je dobra naložba za bodoče življenje. Tudi oni lahko. Res je da so, tako kot mi, postavljeni pred novo težko situacijo. Tej se bodo morali čim preje prilagoditi. Imeli so ustaljen ritem življenja, z veliko dogodivščinami tako v šoli, kot tudi izven nje. Tega trenutno ni. Sedaj mnogi bijejo bitko s samim s seboj. Kako naj tako živim? In še, in še, in še,…Lahko, jim pravim. Mi lahko. Vem, da potrebujejo čas. Čas jim bo pokazal, kaj lahko. Zavedam se, da ni vse samo v dobri stari športni rekreaciji. Obstaja še mnogo stvari, s katerimi si lahko napolnijo dušo in telo. Tem zaradi takšnih ali drugačnih razlogov v preteklosti pred epidemijo niso namenjali veliko pozornosti. In te aktivnosti so lahko hrana njihovemu umu in duši. To je konec koncev tudi najboljša naložba v življenju, kjer je hkrati poskrbljeno za um, dušo in telo.Želim, da stvari vzamejo v svoje roke. Vzpodbujam jih, naj bodo hrabri, naj tudi sedaj živijo. Vsak po svojih lastnih željah in zmožnostih. Naj naredijo prvi korak.Ne razmišljam samo. Govorim z njimi. Zares.***Janez Mali, prof. športne vzgoje