Rešimo makadam ali makadamkarji leta 2021. 1. del

12 veličastnih gravel koles (prvi štirje)



Makadamkar Scott Speedster Gravel 20

Scott Speedster Gravel 20. FOTO: Arhiv proizvajalca

Cannondale Topstone gravel kolo

Cnnondale Topstone 2. FOTO: Arhiv proizvajalca

Gravel kolo Specialized Diverge Sport Carbon

Specialized Diverge Sport Carbon. FOTO: Arhiv proizvajalca

Makadamkar Norco Gravel Search XR S2

Norco Gravel Search XR S2. FOTO: Arhiv proizvajalca

Še drugi del predstavitve gravel koles

V zraku diši po kolesih in za nekaterimi se bo dobesedno prašilo. Makadamkarska kolesa so se dokončno prijela slovenskih kolesarjev. Vse več nas je na makadamu, čeprav ta vidno izginja s slovenskega zemljevida.Župani so največji borci proti makadamu, njihove glavne predvolilne obljube se začnejo z asfaltiranjem, zato so tako »opevani« med makadamkarji oziroma gravel kolesarji. Znano je, da ti na županske volitve ne hodijo.Pred desetimi, dvanajstimi leti smo v Poletu začeli pisati o ciklokros kolesih za rekreativce. Odziv je bil dober, celo rekreativne ciklokros dirke so se pojavile, celo državni pokali in prvenstva so se zgodila. Vendar je svetovni kolesarski trend pustil ciklokros tekmovalcem in zavil v makadamsko smer: v gravel.Takrat smo govorili o ciklokrosu, ki je namenjen rekreativcem, ki ne marajo tekmovati. Danes pa se sprašujemo, kam gre ta svet, še posebno kolesarski, saj so gravel kolesa podobna gorskim, le da imajo krivo krmilo. Da, tudi nekatera gravel kolesa že poganja elektrika, in kot vse kaže, jih čaka podobna usoda kot »analogna« gorska kolesa. Kdo sploh še kupi običajno gorsko kolo?Vendar se ne damo in se najbrž nikoli ne bomo, večno bomo zagovarjali »klasiko« kot najboljšo izbiro za rekreativne kolesarje.Predstavljamo 12 makadamkarjev, ki so nam posebno všeč. Izbrali smo jih, ker to zvrst kolesarjenja še posebej obožujemo in bi to radost zelo radi delili z vami, ki ste siti asfaltnih žil, se dolgočasite na enih in istih hribih, kamor rinete ali od koder se spuščate z gorskim kolesom, in tistimi, ki bi radi doživeli ceste in poti, za katere se vam specialke zdi škoda – na gorcu pa se tam dolgočasite.Sodobni makadamkar je tolsta specialka, ki je vse manj podobna specialki in vse bolj gorskemu kolesu. Gume so vse širše in širše, torej 40 milimetrov in več, okvirji so čedalje bolj raztegnjeni, imajo celo vzmetenje spredaj in zadaj, krmilo ni več podobno tistemu na specialki, ampak bolj ročajem na samokolnici.Vendar se najdejo tudi taka grevel kolesa, ki so še vedno bolj podobna ciklokros specialkam ter uporabna tudi za čudovite vožnje po asfaltu.Raje kot da vam predlagam, kakšno kolo si kupite, čeprav predstavljamo kar dvanajst modelov, bi vam razkril makadamkarski svet.Ko sem hotel imeti makadamkarja, sem najprej pri sebi razčistil, kaj si želim ali, točneje, kje se bom vozil. Gravel svet pomeni peskanje ali šodranje po domače, kolesarjenje po makadamskih cestah, in ne po poteh, ki so rezervirane za gorska kolesa. Če ste naredili kolesarski krog in na koncu poleg uživanja ugotovili, da ste imeli povprečno hitrost pod 15 km/h, potem niste šli čez gravel svet, ampak čez gorskokolesarskega. No, kar je za nekoga 15 km/h, je lahko za drugega 25 km/h, ampak tu govorim o povprečnih kolesarjih, ki na leto naredijo več tisoč kilometrov, recimo od štiri tisoč naprej.Tisti makadamkar, ki na leto ne naredi niti štiri tisoč kilometrov in ni v najboljši psihofizični formi, take poti sploh ne bi mogel prevoziti.Ne da bi vas silili k ubijalskemu treningu, v naravo vas podimo! Grevel je narava!Vrnitev vanjo na enega najlepših načinov.Aluminijasti makadamkar, na katerega ne morete spraviti pnevmatik, širših od 35 milimetrov, kar je dovolj, če se boste vozili po lepših makadamih, pa tudi po asfaltu. Obročnika sta privijačena, dobesedno, z navojnima zapenjalcema (thru axle), kolutni zavori in vsa oprema so Shimano GRX, vendar RX600, in ne RX400, kar pomeni, da ima 22 prestav, ne 20, torej oprema, ki jo je japonski gigant naredil prav za nas makadamkarje. Zakaj širina gum samo 35 milimetrov? Širših ne bi mogli spraviti na ta okvir predvsem zaradi pomanjkanja prostora med zadnjimi vilicami, pardon, zadnjima trikotnikoma. Ne, 38-milimetrska guma ne bi šla na ta model makadamkarja. Scott Speedster Gravel 20 stane 1859 evrov.Ima tri milimetre širše pnevmatike, torej 38 milimetrov. Kaj mi pomenijo ti trije milimetri? Ogromno! Da, drži, čisto drug svet, čisto drugačna vožnja. Vendar, to je že pikolovstvo, namenjeno »ekspertom«, bi se reklo in sledi še mnenje, da je za najsodobnejše makadamkanje tudi ta dimenzija preozka. Cannondale topstone 2 je čudovit makadamkar, točno tak, ki je namenjen za uživanje v kratkih vožnjah ali pa za kolovratenje (bikepacking), saj nanj lahko privijačite tudi nosilce, na katere sodijo potovalke.Geometrija okvirja je od prej predstavljenega scotta daljša za kar osem centimetrov. Potem se lahko vprašate, katero kolo je hitrejše na lepših cestah in katero na najslabših. Topstone 2 ima tudi opremo Shimano GRX, vendar RX400, kar pomeni, da je geometrija zavorno-prestavnih ročic enaka, vendar ima kaseto s »samo« desetimi zobniki, česar skoraj ne poznamo več, ima pa tudi sprednji menjalnik, torej ima 20 prestav. V redu, če ima kaseta »pametno« razmerje zobc, kajne? Cena je 1899 evrov.Spada v povsem drug cenovni razred, ampak je karbonec, stane celih 3499 evrov. Predrago za makadamkarja? Niti ne, če ste makadamkar z dušo in telesom, in ne zdolgočasen specialkar ali gorski kolesar. Okvir je karbonski, vendar se postavlja vprašanje, ali tak res kaj pripomore h kakovostnejši vožnji. Pripomore, seveda, saj je diverge sport carbon za dober kilogram lažji od omenjenih scotta in cannondala.A to še ni razlog, da je skoraj še enkrat dražji. Res je karbonski in ima geometrijo skoraj identično Scottovemu speedster gravlu, torej hitro, ima tudi lahke karbonske vilice Fact z inovativnim blaženjem vibracij Future Shock 1.5 (20 mm hoda)! Da, ima vzmetenje! In to še ni vse, v ta okvir lahko z navojnim zapenjalcem privijačimo obročnike, na katere lahko namestimo kar 47 milimetrov široke pnevmatike, ali celo 27,5-palčne obročnike, na katere gredo 2.1 široke pnevmatike. V okvirju je tudi mini prostor za orodje in rezervno zračnico, če ne boste vozili »brezzračnične« gume (tubeless). Ima opremo Shimano GRX RX600 in opremite ga lahko z nosilci in torbami za kolovratenje.Odlično kolo, ki ga boste dolgo uporabljali, in ne verjamem, da boste naslednje iskali med drugimi blagovnimi znamkami.Ta model je zanimiv zato, ker ni ne aluminijast in nekarbonski, temveč jeklen. In to obožujemo! Makadamkarji smo posebne vrste užitkarji in zdi se mi, da smo še edini »vzdrževalci kolesarske tradicije«, ki nekako še ne gremo na marketinške limanice. Vseeno, gre za odlično kolo z odličnimi voznimi lastnostmi. »Zmogljivo kolo, primerno za daljše vožnje po neurejenih makadamskih poteh, kjer ti geometrija kolesa omogoča maksimalno udobje. Zgornja cev je malenkost daljša od klasičnih cestnih koles, kar zagotavlja stabilnejšo vožnjo, spretnost, udoben položaj ter učinkovitejše pedaliranje.Izdelano je iz trpežnega jekla Reynolds 725, s karbonskimi vilicami, ki odlično pobirajo vse neravnine in vibracije, ki jih prinaša razgiban teren. Z absorbiranjem udarcev pripomore k še večjemu udobju pri vožnji. Z močnimi, vendar tanjšimi jeklenimi cevmi kolesu niso bile odvzete nobene karakteristike, zagotovili pa so, da je kljub robustnejšemu videzu še vedno lahko in spretno. Komponente, ki krasijo searcha, so Shimano GRX, trpežnejši obroči WTB ST Light ter širši 42-milimetrski plašči,« nam je na kratko razložil prodajalec v eni od domačih prodajaln. Makadamkar od toporišča do zadnje napere je tale norco gravel search. Stane 2399 evrov.