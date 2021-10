Roglič - Pogačar 12:12

Posnetek zaključka dirke po Emiliji

Primož Roglič je letos zmagal:

Njuno rivalstvo naj še dolgo traja. FOTO: Jure Eržen/delo

Tadej Pogačar in njegove letošnje zmage:

Vrhunec sezone za oba šele prihaja. Na današnji kraljici vseh klasik ju ne bo, samose bo spopadel na severnem peklu Paris - Roubaix.je včeraj (spet) na fantastičen način že drugič slavil zmago na dirki po italijanski pokrajini Emilia. Zaključni klanec na San Luca mu je, kot kaže pisan na kožo, saj je milo rečeno deklasiral vse, ki so bili z njim v zadnjih dveh kilometrih.Na dirki je nastopil tudivendar je v zaključku ostal v glavnini in odstopil. Vrhunec in hkrati zaključek njune sezone bo naslednjo nedeljo, 9. oktobra na dirki odpadlih listov, na Lombardiji, dirki s štartom v Comu in cilju v Bergamu.- Giro dell' Emilia- Dirka po Španiji- Etapa 21 (kronometer) - Padrón › Santiago de Compostela- Etapa 17 - Unquera - Lagos de Covadonga- Etapa 11 - Antequera - Valdepeñas de Jaén- Etapa 1 (kronometer) - Burgos › Burgos- Olimpijske igre, kronometer - ITT (Olympics)- Dirka po Baskiji- Etapa 1 (kronometer) - Bilbao - Bilbao Dirka po Baskiji- Etapa 7 - Le Broc - Valdeblore La Colmiane, Dirka Pariz - Nica- Etapa 6 - Brignoles - Biot, Dirka Pariz - Nica- Etapa 4 - Chalon-sur-Saône - Chiroubles, Dirka Pariz - Nica- Dirka po Franciji- Etapa 18 - Pau - Luz Ardiden- Etapa17 - Muret › Saint-Lary-Soulan (Col du Portet)- Etapa 5 (kronometer) - Changé - Laval Espace Mayenne- Dirka po Sloveniji- Etapa 2 - Žalec - Celje (Celjski Grad)- Liege-Bastogne-Liege- Etapa 3 - Amurrio - Ermualde (Laudio)- Tirreno - Adriatico- Stage 4 - Terni - Prati di Tivo- UAE Tour- Etapa 3 - Strata Manufactoring - Jebel Hafeet