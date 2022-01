V današnjem Poletovem receptu se bomo lotili slanega prigrizka, ki ga marsikdo od vas zagotovo dobro pozna. Kifeljci so zelo priljubljen priboljšek ali nekakšna uvodna jed za dobrodošlico v državah bivše Jugoslavije.

Če ste bili povabljeni v goste kje malo bolj na jugu so vas skoraj zagotovo kje na mizi pričakali takšni kifeljci. Običajno so polnjeni s sirom, lahko pa tudi s čem drugim. Podobne izpeljanke krožijo marsikje po svetu. Ena takšnih so ruske piroške, ki smo jih v naši rubriki tudi že obravnavali.

Za naš recept sem jih tokrat izbrala, ker se mi zdijo zelo priročna in praktična jed tudi če jih vzamemo s seboj na kak športno rekreativni izlet. Nekaj ogljikovo hidratnih kalorij in beljakovinsko skutno polnilo. Kot rečeno pa jih lahko napolnite z vašim lastnim polnilom po želji. Po vrhu pa posujemo z še malo zdravimi semeni.

Glavna značilnost kifeljcev je bogato rahlo slano kvašeno testo. V našem primeru smo uporabili pirino in polnozrnato moko. Tudi to lahko poljubno izberete sami. Za pripravo pa kifeljci tudi niso prehud zalogaj za malo manj kuhalnice vešče. Le vzhajanje testa potrebuje nekaj potrpežljivosti in časa, uspeh pa skorajda zagotovljen. Le malo pozornost pri svežini kvasa!

Poletov recept: Slani sirovi kifeljci. FOTO: Tanja Drinovec/Delo

Za dva pekača kifeljcev potrebujemo:

Kocka svežega kvasa

250 g pirine moke

200 g polnozrnate moke

2 dl toplega mleka

50 g bele moke

2 dl jogurta

11 g soli

2 žlici kisle smetane

3 žlice stopljenega masla

6 dag sladkorja

3 jajca

2 žlici olja

Nadev:

200 g skute

2 žlice kisle smetane

1 jajce, sol

Žlica kremnega sira

Jajce, semena…

Priprava sirovih kifeljcev:

Iz vseh sestavin zgnetemo gladko kvašeno testo. Ko začne odstopati od posode bo ravno pravo. Če se vam zdi premehko, lahko dodate nekaj moke, če presuho pa malo mleka. Posodo pokrijemo in na toplem vzhajamo vsaj pol ure, da testo naraste dvakratne velikosti. Stresemo ga na pomokano površino in razdelimo na približno 6 okroglih kepic testa.

Vsako od njih na pomokani površini razvaljamo v večji krog, ki ga razrežemo na osem delov (trikotnikov). Na vsak širši del trikotnika položimo žlico nadeva, ki smo ga zmešali iz sestavin za nadev. Trikotnike čvrsto zavijemo in položimo na pekač obložen s peki papirjem. Rogljičke premažemo z razžvrkljanim jajcem in posujemo s semeni (lan, sezam..)ali sirom. Pekač z rogljički pustimo na toplem, da vzhajajo še kakih 15 minut in jih damo v pečico. Pečemo pri temperaturi 180 stopinj, čas pečenja približno 15 minut.