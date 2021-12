Sodobna spoznanja o vitaminu D

Lani je nastalo več kot 3000 strokovnih člankov o novih medicinskih dokazih, povezanih s tem vitaminom. Še posebej se poudarja njegova vloga pri krepitvi imunskega sistema.

Strokovnjaki seveda opozarjajo, da vitamin D še zdaleč ni čudežno zdravilo v boju proti covidu-19 – tu je še vedno cepljenje najbolj učinkovito orožje. Vseeno pa ne moremo mimo vloge, ki jo ima pri krepitvi naše odpornosti. Vpliva predvsem na naravno odpornost, ki jo okrepi za boj proti bakterijam in virusom, tudi proti sars-cov-2. Vpliva pa tudi na pridobljeno odpornost, in sicer ublaži pretiran imunski odziv in tako zmanjša t. i. citokinski vihar, ki je lahko usoden, na primer za bolnike s covidom-19.

Zdravniki ugotavljajo, da se huda oblika covida-19 pogosteje razvije pri tistih, ki imajo pomanjkanje vitamina D. Glede na raziskavo iz leta 2020 ga v jesensko-zimskem obdobju primanjkuje približno 80 odstotkom odraslih prebivalcev Slovenije. To področje je dodatno osvetlila nova raziskava, ki je pokazala, da ga Slovenci s hrano zaužijemo manj kot 3 µg, kar je le 15 odstotkov priporočenega dnevnega vnosa.

Je edini vitamin, ki ga lahko sintetizira telo samo. Nastaja v koži ob zadostni izpostavljenosti UVB-svetlobi, katere vir je sonce. Dovolj je že, da je koža 15 minut na dan na soncu in bomo imeli v telesu dovolj tega vitamina. Ker pa smo v jesensko-zimskem času manj izpostavljeni soncu, je nadomeščanje priporočljivo. Jeseni in pozimi je najbolj optimalno odmerjanje za vzdrževanje ustrezne ravni 1000 i. e. na dan.

Boljša ozaveščenost

Raziskava je pokazala, da se je od aprila do decembra 2020 skupna povprečna ocena znanja o vitaminu D med Slovenci zvišala za 38 odstotkov, prav tako se je povečal delež ljudi, ki ga jemljejo. Decembra 2020 je bilo takih več kot 55 odstotkov vprašanih, 20 odstotkov več kot aprila. Strokovnjaki se strinjajo, da je vse večja ozaveščenost stroke in končnih uporabnikov pomemben korak k preprečevanju pomanjkanja. »To so spodbudni podatki, vendar se še vedno premalo ljudi zaveda nujnosti dodajanja vitamina D, delež tistih, ki jim ga močno primanjkuje, pa je še vedno prevelik,« meni medicinska stroka.

Skrbna izbira pripravka

Zaradi novih spoznanj je trg preplavljen z najrazličnejšimi izdelki, ki ga vsebujejo. Pomembno je, da izberemo izdelek, ki mu lahko zaupamo zaradi kakovosti, varnosti in učinkovitosti. Strokovnjaki opozarjajo, da farmacevtska oblika vitamina D (kapljice, tablete, pršila ...) ne vpliva na absorpcijo učinkovine v telesu.