Solata z mangom in mlado špinačo

Dandanes mango lahko kupimo v vsaki malo bolje založeni trgovini. Pa ni bilo od nekdaj tako. S tem kraljevskim sadežem sem prvič v življenju srečala v svojih zgodnje najstniških letih v Parizu pri tam živečih sorodnikih.

Teta nam ga je postregla z nebeško dobrim vaniljevim sladoledom po večerji. Takrat se mi je zdelo, da česa boljšega moje brbončice v življenju še niso okusile.

Mango nam je sedaj veliko bolj dostopen o njem pa moramo povedati, da tako kot je dober je tudi zdrav. Izredno bogat je z antioksidanti, vsebuje veliko vitamina A in B, kalija, kalcija, magnezija, železa…Tako blagodejno vpliva na prebavo, kožo, pri diabetesu, zavira rast rakavih celic in še bi lahko naštevali.

Danes bo mango nastopil v čudoviti solati s špinačo in pršutom. Morda boste nekateri zavihali nosove, češ sladki mango v slani solati. Pa vendar je sladki kontrast slanemu pršutu zares krasna kombinacija in harmonično zlitje okusov za popestritev in doprinos zdravja našemu jedilniku. Torej vabljeni k pripravi slastne, lahke, sočne solate za tople dni, ki prihajajo.

Poletov recept: Mango solata. FOTO: Tanja Drinovec/Delo

Poletov recept: Mango solata. FOTO: Tanja Drinovec/Delo

Za dve osebi potrebujemo:

Polovico zrelega manga

Nekaj pesti mlade špinače

1 do 2 srednje velika paradižnika

Mlada čebula

Nekaj rezin pršuta

Sir za žar

Mandljevi lističi

Balzamični kis, olivno olje

Priprava mango solate:

Očistimo špinačne liste. Mango olupimo in narežemo na kocke. Na špinačne liste razporedimo kocke manga, narezan paradižnik, pršut, popečeni sir za žar. Vse skupaj začinimo s kisom, oljem in soljo. Na koncu potresemo še z mandljevimi lističi in postrežemo.