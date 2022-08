Solata za tonkanje, solata panzanella

Ker nas vroče poletje kar ne izpusti iz svojih krempljev si bomo za naš recept tokrat omislili svežo poletno solato iz Italije.

Govorimo o še eni solatni klasiki, ki prihaja iz predelov Toskane. Njena bistvene sestavine so star kruh, paradižnik in čebula pa seveda brez dobrega olivnega olja tudi ne bo šlo. Vse ostalo so nianse, bi zapel pokojni panonski mornar.

Sama prihajam iz krajev kjer imamo običaj, ki se mu malo čudno po domače reče »tonkanje«. Besede z enakim pomenom nisem našla v slovarju, pravilna beseda za to pa je namakanje. Ste že kdaj namakali kruh v tekočino, ki je ostala, ko ste spraznili skledo recimo paradižnikove solate?

Nekaterim nam gre to namakanje še bolj v slast od solate same. Italijani so pravzaprav izumili solato panzanello, ki ponazarja točno ta čudoviti občutek, okus in ga seveda še malo nadgradili.

Krasna in uporabna stvar solate je tudi, da nam omogoči pospraviti ostanke starega kruha, če so se nam prekomerno nabrali. Poleg tega pa kruh v solati doda svoj kalorijski naboj in bo solata za poletje kar konkreten obrok, ki nam zaleže za nekaj časa.

Poletov recept: Solata panzanella. FOTO: Tanja Drinovec/Delo

Za skledo panzanella solate potrebujemo:

Olivno olje

300 g tanjših rezin kruha

Polovica manjše rdeče čebule

2 paradižnika

2 papriki

Mehki sir po želji(kozji, kravji)

Bazilika

Peteršilj

Manjša kumara

Sol, kis

Priprava panzanelle:

Rezine kruha zložimo v pooljen pekač in jih tudi iz vrha malo pokapljamo z oljem. Damo jih za približno dvajset minut v pečico, da se kruh hrustljavo zapeče. Med tem na žar plošči ali ponvi popečemo rdečo papriko, jo olupimo in ohladimo. Narežemo kumaro, paradižnik in čebulo. Spečen kruh narežemo na manjše kocke in ga stresemo v skledo. Dodamo vso narezano zelenjavo in začimbe. (bazilika, peteršilj) . Solato posolimo, pokapljamo z oljem, kisom in jo potresemo s sirom. Solato ohladimo, lahko počaka tudi do naslednjega dne seveda pa pri izboru sestavin solato poljubno opremite z vašimi priljubljenimi dodatki.