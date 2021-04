Spomladanska utrujenost je resnična motnja

Pomaga (samo) športna rekreacija

Tako srečni stojite in se ne morete načuditi, da imate v tako slabih časih, čas za tek s prijateljem. FOTO: Shutterstock

Vedno ste bili prepričani, da je spomladanska utrujenost le izgovor za šefe, direktorje in razredničarke?Drži, da ste se je nalezli vsako pomlad razen v primeru, da ste imeli na primer novo kolo ali tekaške copate, nova jadra, golf opremo ali samo nov ruzak. V takih primerih niste bili spomladi nikoli utrujeni.Strokovnjaki pravijo, da je spomladanska utrujenost resnična motnja, ki nastane, ko se telo prilagaja naravnim spremembam in prične spomladi pospešeno proizvajati hormone, kar je za organizem pravi napor. Pravijo, da vsak peti človek občuti pravo spomladansko utrujenost. Znaki pa so brezvoljnost, mlahavost, pomanjkanje energije in volje. Ne rečemo, da sta edino zdravilo nakup novega kolesa ali tekaških copat. Ne, tega nismo rekli.Torej, če ste vsak peti potem, se ne boste prebili do konca tega teksta, ker nimate volje. Ne boste mogli zadovoljiti partnerke, ker ste mlahav. Ne boste prišli do kavice, zato, ker so kavarne zaprte, ampak ker nimate energije za premikanje in jutri ne boste tekali, ker je volja na psu.Kaj vam preostane? Pod, a, da čakate poletje. Pod b, da ne jemljete strokovnjakov preveč resno in pod c, da se delate, da niste vsak peti. Ob poslušanju omenjenih strokovnjakov nam je ostalo v ušesih, da se moramo izogibati ponočevanja, ter, da moramo poskrbeti za zadostno količino spanca. Pri tako majhnih otrocih, kot jih nekateri bralci imate, ste postali pravi ponočnjaki in ne spomnite se, kdaj ste se nazadnje naspali. Hvala bogu, da ste spanje trenirali preden ste se odločili za naslednike in zdaj,lahko črpate iz baterij še za kako leto. Pili naj bi rožmarinov čaj, ker pospeši krvni pretok. Ste mogoče mislili, da je Red Bull, zakon za doseganje letenja čez dan? Naužijte se spomladanskega sonca? Bolj kot tisti, ki je na »sončni« se ga ne more. In tak je v Sloveniji vsak peti, se zdi. Zjutraj se bi morali odločati med prhanjem s toplo hladnimi vodnimi curki ali pa z mešanico dveh žlic jabolčnega kisa in kozarca vode …Pod to se podpiše. A kaj, ko je ravno najtežje stopiti v tekaške copate. Če pa ti to uspe pa v trenutku, pozabiš na lenobo, ker spomladanska utrujenost je samo lepše opisana navadna, nagnusna lenoba in nič drugega. Torej, stojite v tekaških copatah, v pajkicah, majici z napisom Never give up, na roki imate števec srčnega utripa in v sebi samo srečo. Tekaški copati so sila udobni. Pajkice stiskajo najmočneje okoli omenjene mlahavosti. Majica plapola kot tudi nekaj sivine v laseh, snemalnik srčnega utripa pa meri poskočnost igrivega srca. Torej ste ena sama sreča.Pozabite na utrujenost in uživajte pomlad. Verjetno je vsakemu petemu težko, a se da. Prepričajte se, da lahko premagate utrujenost, še preden se boste utrudili. To je nekako takole: če se nečesa lotite tako, da ne pomislite, kako utrujeni boste na koncu, potem vam bo jasno, da se boste tega lotili predvsem zaradi užitka. Kako preprosto? Potemtakem sledi, da je že vsako delo lahko užitek, kaj šele rekreacija.p.s.Kadar izgubite, ne prezrite lekcije...Dalajlama