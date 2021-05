Športna lepota po Ameriško

Naglavna svetilka BioLite Headlamp 750 Light

FOTO: Arhiv proizvajalca

Sončna očala Goodr Mach G

FOTO: Arhiv proizvajalca

Nahrbtnik Ultimate Direction Fastpack 20 Pack

FOTO: Arhiv proizvajalca

Zapestni računalnik Coros Apex Pro Premium Multisport

FOTO: Arhiv proizvajalca

Kratke tekaške hlače Brooks Chaser Five-Inch

FOTO: Arhiv proizvajalca

Tekaški čevlji On Cloudultra

FOTO: Arhiv proizvajalca



Nepremočljiva jakna Ultimate Direction Ultra

FOTO: Arhiv proizvajalca

Pohodne palice Leki MCT Superlite

FOTO: Arhiv proizvajalca

Tekaška majica Rabbit EZ Tee Perf

FOTO: Arhiv proizvajalca

Na spletni strani Outside so predstavili opremo, ki je po njihovem odlična za dolge gorske teke in pohode. Gre za nasvet kupcem- a njihov vodič po opremi je resna zadeva. Ni kot revija, ki jo o svojih izdelkih natisne športna trgovina.Ustrezni tekaški copati, smuči, nahrbtnik ali kamp oprema, pravijo pri Outside, so lahko razlika med uživanjem v svojem prostem času zunaj, in med zgolj biti zunaj.Dobra oprema se jim zdi tako pomembna, da vsako leto izdajo dve samostojni reviji, ki sta posvečeni predstavitvi. Priročnik za poletne izdajajo od leta 1996, priročnik za zimske kupce pa od leta 2007. Vsaka številka govori o najnovejših, najsodobnejših, najboljših oblačilih in opremi za športe in početja na prostem v prihajajoči sezoni.Sicer pri Outside navdihujejo ljudi za aktivno sodelovanje v zunanjem svetu, pišejo tudi o športu, ljudeh, krajih, pustolovščinah, odkritjih, zdravju in telesni pripravljenosti, o opremi in oblačilih, trendih in dogodkih, ki sestavljajo aktiven življenjski slog.Zato so nam všeč in jim verjamemo.Oprema, ki jo predstavljamo, ni poceni – vse predstavljeno je vredno več kot 1200 evrov, a za skoraj polovico tega je kriva ura.No, če boste pogledali svojo opremo in sešteli vrednost, boste presenečeni, kako dragoceni ste.Če vam kaj manjka, pa morda na splet, če v naših trgovinah ne dobite želenega.Morda imajo, a nekako tega včasih ne znajo povedati, se zdi.Najnovejši, lahko bi rekli, da kar naglavni žaromet: svetilka BioLite premore osvetlitev do 500 lumnov, s 750-lumni pa lahko utripa in ima rdečo varnostno lučko zadaj, ki jo je mogoče enostavno aktivirati. Za tako močno napravo je luč zelo udobna za nošenje, z mehkim trakom in ergonomsko ukrivljenim baterijskim sklopom.Torej, mogočni lumni in številne funkcije v izjemno kompaktnem prostoru. Popoln nadzor nad osvetlitvijo, osem različnih načinov osvetlitve.Največja moč 750 lumnov. Način zatemnitve rdeč, bel, strobografski in serijski način. Možnost zatemnitve zadnje rdeče lokacijske luči s polno svetlobo in način utripanja. Svetlobni snop lahko usmerjamo gor in dol le z eno roko. Polnjenje preko USB priključka, dolgoživost pa pomeni 15 ur osvetlitev pri nizki porabi, sedem ur pri polni in osem ur pri rezervnem načinu, do 130 metrov pred nami. Cena je 100 dolarjev.Kdo pravi, da morajo biti tekaški dodatki dragi in da so videti, se opravičujemo, a tako Američani, kretensko? Model Mach G se je oženil s klasičnim letalskim dizajnom, z zaščitnimi lečami UVA in trdnimi plastičnimi okvirji, ki so lahki, oprijemljivi in ​​dovolj močni, da jih lahko vtaknemo v žepe telovnika, v katerem sicer tovorim s seboj tekočino- za 35 dolarjev. Cena, ki ubija, pravijo.Zares poseben nahrbtnik. Z glavnim predelkom na vrhu, s tremi raztegljivimi torbicami, shrambo za slušalko za telefon in šestimi žepi na naramnicah, s kompresijski jermeni in nosilci pohodnih palic je ta 20-litrski tekaško. Trekinški nahrbtnik, primeren za celodnevno avanturo, ali poseben nočni tek. Posodobitev za leto 2021 ima zadnjo ploščo, ki diha, narejena je iz mrežaste pene. Pri nas smo bili zelo zadovoljni z Deuterjevi izdelki, a tudi tale za 150 dolarjev je vrhunski.Vse športna ura Coros Apex. Bogastvo funkcij z merilnikom srčnega utripa, barometričnim višinomerom, analizo vadbe, a enostavno za uporabo. Nova različica je še boljša, z zaslonom na dotik, in 40- urnim delovanjem baterije v načinu GPS.Neodvisni ocenjevalci so zapisali: Coros Apex Pro je odlična ura za več športov, je zanesljiva in predstavlja visoko kakovost izdelave. Njena moč je neverjetna življenjska doba baterije, ki jo bo večina uporabnikov morala polniti le enkrat na dva tedna.Apex Pro je odlična ura in ustvarja zanimivo nasprotje nežno elegantnimi uram, kot je Polar Vantage V2, in športnimi, kot je Garmin Forerunner 745.Zapestni računalniki novega časa so zelo dragi, tako tudi ta. 500 dolarjev. Radi imamo Suunto, Polar in Garmin, a tudi tole je dobro. Za podobno ceno.Končno so na voljo tudi tudi kratke hlače, ki imajo resnično “tovorno zmogljivost”, vendar ne nas ne vežejo in ne dušijo, dobro dihajo. Posodobljeni model Chaser 5 ohranja mehko mešanico polipandeksa, ki jo imamo radi, zdaj z zarezo ob strani, ki zagotavlja zračno prileganje stegen. V pasu ima tudi žep, odporen proti znoju pasu, za ključe, naglavni trak, prigrizke - tudi rokavice.Brooks Chaser 5 inch Short zagotavljajo lahkotno udobje med tekom. Kroj, ki zmanjša drgnjenje in draženje mogoča neomejeno gibanje in udobje. In še mrežasta podloga, ki odvaja pot, ali pa nas ohladi med tekom. 58 dolarjev.Pri nas je s posebnim tekaškim tekstilom še vedno težka.O tej znamki tekaških opat se pri nas že precej govori in upamo, da se bo še bolj. Želeli bi si, da bi zacvetela tudi v Sloveniji.Model Cloudultra je bil narejen za dolge in hitre teke. Dve plasti lahke, trde oleinske pene z zračnimi kanali vmes zagotavljata varen in stabilen tek. Na nartu je plastičen preklopnik, da sprostimo vezalke, ko noge pri naporu otečejo.Preizkuševalci: Cloud Ultra bo ustrezal ljudem z normalno širino nog, ne ozko ne široko. Varno oprijemanje okoli pete je tesno prilegajoče, ne da bi se nam zazdelo, da je peta pritrjena na mestu, zgornji del mrežice pa ne samo, da nudi odlično zračnost, ampak se dobro prilagaja, skupaj z nogami, ko se premikajo po neravnem terenu.A pozor: to je čevelj, ki ne mara blata, in zahteva suh teren. Ni za mokre podlage, čeprav z njim sicer lahko lahko tečemo v dežju in po makadamu.Če pa tečemo samo po suhem, so ti tanki, hitri in čvrsti čevlji vredni pozornosti! Za 180 dolarjev. Samo znamko smo na hitro opazili v novi trgovini Nord v BTC, v Kristalni palači.V modelu Ultra je vse o podrobnostih. Nepremočljiva jakna s prilagodljivo kapuco s ščitom spredaj, nepremočljivi žepi za Iphone 6 telefon, vodilo za slušalko, izvlečne rokavice in prezračevalne reže, ki usmerjajo zrak po telesu, tudi če nosimo hidracijski telovnik, oziroma nahrbtnik. 190 evrov. Takih jaken manjka!Zložljive pohodne palice iz ogljikovih vlaken, zelo lahke. Jermen združuje za znamko značilen oprijem s sistemom za hitro sprostitev. Plutovina pod roko! Pohodniške palice za učinkovit prenos moči za lažje gibanje v naravi in udobje za dolge razdalje. Leki ima svojo ceno, tokrat 200 dolarjev. Dobijo se tudi pri nas.Skrivnost EZ Tee Perf je v tkanini: mešanica iz polipandeksa, ki je perforirana kot telovadne kratke hlače stare šole, in mehkejša od katere koli druge tekaške majice. Neverjetna zračnost in ugodje na otip. Za 45 dolarjev.