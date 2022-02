Superživila za nas telebane (2)

Superhrana so živila – večinoma rastlinska, pa tudi nekaj rib in mlečnih izdelkov –, za katera se domneva, da so hranilno gosto in zato dobra za zdravje.

Borovnice, losos, ohrovt so le nekateri primeri živil, ki so dobila oznako »superhrana, superživila«. Vendar pa ni določenih meril za določanje, kaj je in kaj ni superživilo, navaja Ameriško združenje za srce.

Superhrana ne pomeni posebne skupine živil, in nekateri dietetiki opozarjajo, da je superhrana bolj marketinški izraz za živila, ki imajo koristi za zdravje.

Zeleni čaj

Zeleni čaj vsebuje polifenole, koristne rastlinske spojine, ki jih najdemo tudi v temnih jagodah, zelenjavi, čokoladi in rdečem vinu. Pitje zelenega čaja lahko pomaga:

• pri preprečevanju raka debelega črevesa, danke in trebušne slinavke

• izboljšati rezultate pri zdravljenju raka dojke in prostate

• znižati slab holesterol in zvišati dober holesterol

• hitreje kuriti maščobe

Oreščki in semena

Redno uživanje oreščkov in semen pomaga,da boste lažje nadzorovali svojo težo in se zaščitili pred kroničnimi boleznimi, kot so sladkorna bolezen in bolezni srca. Oreščki in semena so:

• bogati z beljakovinami, zdravimi maščobami in vlakninami

• imajo nizko vsebnost nasičenih maščob

• so brez holesterola

• so bogati s fitokemikalijami, ki so antioksidanti

• so bogata z vitamini in minerali

Kurkuma

Kurkuma je rastlina iz družine ingverja, ki je ključna sestavina karija v prahu. V medicini se uporablja že tisočletja. Kurkuma vsebuje kurkumin, ki ji daje svetlo rumeno barvo. Številne študije kažejo, da lahko kurkumin pomaga pri preprečevanju in v boju proti raku. Lahko igra tudi vlogo pri preprečevanju ali boju proti drugim motnjam, kot so:

• pljučna bolezen

• bolezen možganov

• revmatoidni artritis

• vnetje črevesja

• osteoartritis, kronična bolezen sklepov

• lupus, kronična avtoimunska bolezen vezivnega tkiva.