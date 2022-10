Teh živil, nikoli ne kupite zamrznjenih

Športni rekreativci smo hitri ljudje in največkrat zato tudi jemo hitro hrano, čeprav vemo, kako pomembna je kakovost zaužitega. O tem ne razmišljamo preveč med treningi.

Verjetno v trgovinah pogosto posežete po zamrznjeni hrani. Vsako leto jo je več, več trgovcev se ukvarja s prodajo le-te, daljše so police v prodajalnah. Zamrznjena hrana je postala naš vsakdan. Moramo priznati. Poglejte, katera zamrznjena živila nikoli ne smejo biti v vaši košarici in zakaj ne.

Profesionalni kuharji se ne strinjajo z vsemi odgovori, vendar obstaja nekaj živil, ki jih nikoli ne bi smeli kupiti zamrznjenih. Pogledali smo kaj o tem menijo na spletni strani eatthis.

Kruh

Čeprav je morda priročno kupiti zamrznjen kruh, ki ga samo spečete ali odmrznete, dokler ni pripravljen, tega ne bi smeli storiti. Kuharji tega zagotovo ne bi storili, saj vedo, da se sestava kruha pri zamrzovanju spremeni. Ne vsebuje več hranilnih snovi, ki bi jih sicer dobili s kruhom. Raje kupujte svež kruh in ga kupujte pogosteje ali pa ga specite sami. Videli boste, da ni tako težko, kot se zdi.

Jagode

Če nameravate pripraviti recept, ki vključuje jagode, jih ne kupujte zamrznjenih, pravijo strokovnjaki za prehrano. Sladica morda ne bo uspela ali pa jagode morda ne bodo imele takšnega okusa, kot ste pričakovali. Zaradi svoje porozne strukture so prenasičene z vodo in začnejo ob zamrzovanju razpadati. Seveda je najbolje kupiti sveže sezonsko sadje, če pa ste že kupili zamrznjene jagode, si iz njih naredite kompot, ki ga lahko dodate palačinkam ali ponudite kot samostojno sladico.

Burgerji

Tako mamljivo je kupiti že pripravljene polpete, ki jih dodate svojemu domačemu burgerju. Vendar je bolje, da jih pripravite sami iz sveže mletega mesa. Dodamo začimbe po okusu, popražimo in že imamo delno pripravljeno kosilo. Kuharji pravijo, da so zamrznjene polpete veliko slabšega okusa.

Brokoli

Morda ste že opazili, da je zamrznjen brokoli kašast, potem ko ga pogrejete. Stebla so gumijasta in brez okusa, pravijo strokovnjaki za prehrano. Brokoli je precej občutljiva zelenjava, ki z zamrzovanjem izgubi okus, in kar je še huje, izgubi veliko hranilnih snovi. Ledeni kristali lahko razbijejo rastlinske celice, v katerih se skrivajo vitamini in minerali.