Tekaška pomlad

Tekaški koledar je vsako leto bolj ali manj enak, vsaka prireditev se usidra v en termin. No, razen v času korone. Tako je prav, tekaški koledar se k sreči vsako leto bolj polni, tako je izbire vsako leto več. Seveda, upam, da bo tako tudi, ko tale kriza mine. Mislim, da bi moral vsak, ki redno teče in obiskuje tekaške prireditve, vsako leto preizkusiti kaj novega, kakšen nov tek ali kakšno novo športno panogo.Vprašanje je, ali ste dovolj vadili, da lahko že na začetku sezone tečete desetko, polmaraton, maraton? Letos je bila zima z nami dokaj milostna, lahko smo tekli, če smo želeli. Na vreme se tokrat res ne gre izgovarjati. Spomladi se vidi, koliko je bil kdo priden.Poleg tega, ali tečemo ali ne, je vprašanje tudi, kaj smo počeli pozimi. Koliko kilometrov smo naredili in pri kakšni intenzivnosti je bila opravljena glavnina vadbe? Že več let pišemo, rišemo, seznanjamo tekače o tem, kako vaditi. Na terenu še vedno ugotavljam, da tekači tečejo »v rdeče«. To pomeni, da so ves čas na robu svojih sposobnosti. Tega ne morem reči za tekače, ki so malce hitrejši, in za tiste bolj izkušene, vendar je večina rekreativnih tekačev še vedno prehitrih na treningu. Naj še enkrat poudarim, najbolj pomembno je, da tečejo in gredo v naravo. Kako hitro gredo, je drugotnega pomena oziroma za nekatere povsem nepomembno. Kdor pa želi s tekaško vadbo napredovati, mora upoštevati nekaj osnovnih pravil v treningu.Prvo je gotovo to, da največji napredek zagotavljata rednost in pogostost vadbe. Vse drugo so samo finese. Drugo pravilo za vzdržljivostne tekače je vadba z nizko intenzivnostjo. Kdor to zmore, kdor je sposoben tega samonadzora, je nagrajen z lahkotnim in hitrim korakom. Ko vsemu naštetemu dodamo še specifično tekaško moč oziroma hitrejši tek in tudi trening v anaerobnem območju, dobimo prave tekaške rakete. Vsak ima sicer svoje omejitve, vendar se jih da s pametnim delom krepko premakniti. Vse to govorim iz lastnih izkušenj, tekaških in trenerskih. Še enkrat poudarjam, redno delo je najpomembnejše, vse drugo je obrobnega pomena in ustvari le manjše spremembe.Letos imate vse karte še v svojih rokah. Tudi če pozimi niste preveč vestno vadili, je časa še dovolj, da pridete do poletja v formo.