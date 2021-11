Tekaške poškodbe - Boleča pokostnica

Nihče si jih ne želi, a jih skoraj vsak dobi. Največkrat smo zanje krivi sami – popolnoma se jim ne moremo izogniti, a zmernost pri vadbi je najboljša preventiva.

Za tek velja, da ima številne pozitivne učinke na telo, zdravje, počutje, pravijo, da je pravzaprav osnova vseh športov in temelj splošne telesne kondicije. Vendar tudi pri teku obstaja nevarnost poškodb, ki nastanejo zaradi pretiranih in nepravilnih obremenitev lokomotornega aparata in hrbtenice. So največkrat posledica napačnega treninga in napačne tehnike teka: predolgega, prehitrega in prezgodnjega. Najbolj ogroženi so tako imenovani nedeljski bojevniki, ki teden preživijo v pisarni, za vikend pa tečejo do onemoglosti. Ni presenetljiv podatek, da čez leto do 70 odstotkov tekačev doživi poškodbo. Pri vsakem kilometru teka noge »absorbirajo« do 70 ton obremenitev! Poškodbe povzroči ponavljanje aktivnosti dnevno, tedensko, mesečno.

Kaj boli in kako zdraviti

Boleča pokostnica je zelo značilna preobremenitvena poškodba tekačev in obsega kar deset odstotkov vseh tekaških poškodb. Pojavlja se tudi pri drugih športih, ki vključujejo tek, hitro pospeševanje in spremembe smeri.

Mišica soleus ima vezivne povezave s pokostnico golenice. Vzrok za bolečo pokostnico pri tekačih je ponavljajoča se ekscentrična kontrakcija te mišice. Napačno je mnenje, da je bolečina posledica vnetja pokostnice (periostitis) golenice.

Vzroki za bolečo pokostnico so pretrda podlaga, slaba tekaška obutev, nepravilna tehnika teka in treninga ter slaba telesna predpriprava tekača.

Bolečino v pokostnici je težko odpraviti, pogosto se težave ponovijo.

Zdravljenje: (1) začasna menjava teka za drugo aerobno aktivnost (npr. kolesarjenje) ali vsaj začasna prilagoditev tekaškega treninga, (2) hlajenje in protivnetna zdravila v kremah ali tabletah, (3) izbira bolj primerne tekaške obutve, ki omogoča boljše blaženje med tekom, (4) posvet s strokovnjakom za tek in izboljšava tehnike teka.

Včasih pa se skriva za to bolečino spontan preobremenitveni zlom (stress fracture). To je precej resnejša in nevarnejša poškodba, k sreči redka. Nastane, ko ponavljajoče se obremenitve pri teku zaradi upogibnih sil povzročijo nalom in tudi zlom golenice. Pri rekreativnih tekačih zelo redko, pri sprinterjih pa precej pogosteje. Bolečina na začetku teka postopno izgine in se povrne s počitkom. Pomagajo počitek, protivnetna zdravila in ocena tehnike teka, zamenjava trde tekaške podlage z mehkejšo in ne nazadnje kakovostnejše tekaške copate. Pri slabši gibljivosti gležnja, prekratkih ahilovih tetivah pa potrebuje tekač obravnavo pri ortopedu, fizioterapevtu in kineziologu.