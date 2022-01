Telo se mora hujšanja šele naučiti

Osrednja izpoved se glasi: tekanje lahko pomaga pri hujšanju. A teci raje počasi, ker zlasti tedaj izgoreva maščoba. Začetniki pa potrebujejo čas, da se preusmerijo. Kdor se je prej telesno komaj gibal, temu pri tekanju namreč sprva ne zgoreva skoraj nič maščobe.

Zgorevati maščobo, tega se mora telo šele naučiti. To pa najbolje dosežeš s počasnim tekom – dosti manj na primer s tenisom, ker pri tej panogi ne uriš vzdržljivosti, temveč sposobnost nenadnih kratkotrajnih dosežkov. In če si preobilen, je tenis pravzaprav nevarno početje.

Knjigo Sproščeni tek sta napisala dva avtorja, Wim Luijpers in Rudolf Nagiiler. Ena boljših knjig o teku, zato jo močno priporočamo. O tekanju in hujšanju sta med drugim zapisala tudi takole.

Ne pričakuj čudežev

Tudi če si se navadil tekanja, vedi, da tekanje ni hitro delujoče čudežno sredstvo za hujšanje. V eni uri teka porabiš približno petsto (kilo)kalorij. To odgovarja majhni malici, ki sestoji iz kruha s klobaso in kozarca piva ali limonade. En kilogram telesne maščobe pa vsebuje približno sedem do devet tisoč kalorij. Da bi jih porabil, torej z gibanjem pretvoril v energijo, bi moral teči štirinajst ur neprekinjeno. To ni niti mogoče niti smiselno. Vendar če boš dva tedna tekel vsak dan eno uro ali en mesec vsak drugi dan, potem boš ta kilogram masti »odtekel«. To pa tudi samo, če si boš pri hrani in kalorični pijači pritrgoval. Telo je razumno, zato porabi najprej novi material, preden seže po svojih zalogah. Le-te si je namreč naložilo za slabe čase.

Tek pomaga!

S tekanjem torej zgorevaš kalorije, vendar ta proces zgorevanja traja kar nekaj časa. Poleg tega ti tek še drugače pomaga pri hujšanju: s pomočjo inzulina. Tek namreč znižuje inzulin v krvi. Tek tako varuje telo pred sladkorno boleznijo in teši lakoto. Veliko inzulina predela krvni sladkor v maščobne shrambe - in potem se zaradi znižane vrednosti sladkorja v krvi - spet pojavi občutek lakote.



In končno še tretji vpliv: Najmanj prav tako pomembno kot direktno zgorevanje kalorij s pomočjo teka je posredno učinkovanje na dovajanje kalorij. Če se počutiš bolje, se lažje pametno prehranjuješ. Jej iz veselja, ne iz frustracije! In to ti bo pri hujšanju in ohranjanju vitke postave pomagalo bol kakor sam tek.