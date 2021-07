Trening teka na dopustu

Kaj pomaga?

Že če ne tečemo dva meseca, to v praksi pomeni izgubo kar 30 odstotkov kardiovaskularne kondicije. Človek lahko že med dvojimi prazniki, denimo med božičem in veliko nočjo, pridobi pet kilogramov tolšče ... Podobno je, če dva meseca ne tečemo. Telesna masa se krepi, za razliko od mišic.Svoje je v zadnjem letu in pol naredil tudi virus, ki nas je vse ustavil, nekatere bolj, druge manj, nekatere enkrat, druge večkrat.Zdaj so tu počitnice, upamo, da boste imeli čim daljše - vsekakor pa v tednu ali dveh ne moremo nadomestiti vsega, kar se nam zdi, da nam je ušlo.Pravzaprav se tu res srečamo s prvinskim zvenom športnega rekla Manj je več. Postopnost, potrpežljivost in poslušanje lastnega telesa nas bodo pripeljali na staro prej, kot bi si mislili. Tistim, ki radi veliko vadijo, bo to morda celo všeč - sijajno bi bilo, če bi to ponotranjili tudi oni, ki so neučakani, in bi se radi v čim bližji prihodnosti preselili nazaj v preteklost po športno.-Dober urnik je temelj in veliko več kot prvi korak v pravo smer. Če načrtujete, kdaj boste na počitnicah tekli, vas bo to opominjalo in motiviralo.- Ne glede na to, ali ste imeli tekaški premor ali ne, se na počitnicah išče ohranjanje telesne pripravljenosti, ne pa napredek! Če bomo tekli vsak drugi dan, torej tri dni v tednu, do pol ure, bomo ohranili svojo formo, se razbremenili v glavi in spoznali, da je življenje še vse kaj drugega kot športna rekreacija. Tisti, ki se vračate po premoru, boste seveda z vsakim treningom napredovali - Vendar je bolje imeti med dvema tekoma dva dni premora kot enega! Morda vaš trener pravi drugače - hec je, ker zagnani in morda premalo izkušeni trenerji stremijo k napredku, poškodbe pa tega ne razumejo.-Skrajšajte razdaljo, tudi kratko je veliko več kot nič; ne, ni potrebno, da na dopustu pozabimo na tek, le skrajšamo ga. Kilometrino si nastavimo glede na čas, ki ga imamo na voljo, na vreme, in - na dopustu - predvsem na obveznosti z družino ali najbližjimi.-Igranje z intenzivnostjo, pogojno.. Kadar ni časa za dolg tek, pospešite tempo med svojim kratkim treningom. To bo učinkovitost takega kratkega teka zelo povečalo.-Prepustite se toku, ali, saj bo šlo. Bodite prilagodljivi, nihče vas ne bo obsodil na smrt, če kakšen dan ne boste dosegli zastavljenega. Na dopustu poskusite teči ob različnih urah dneva, naj se tek prilega vašemu urniku, in ne vi teku, vsaj na silo.-Poskusite kaj drugega. Čeprav je res, da kolesarji ne tečejo, je pri teku drugače in tekači gredo tudi na kolo. In po navadi so kmalu zelo dobri v klanec. Poskusite, telo premore še vse kaj drugega kot le za tek potrebne mišice. Plavanje, supanje, veslanje, vaje z lastno maso - tudi s tem boste postali boljši športnik, ja, tudi tekač.