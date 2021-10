Trije rekreativni trendi za zdravje

V športnem in predvsem rekreativnem svetu je v zadnjih 10 letih zraslo ogromno novih trendov, ki so se skozi razvijanje in čas počasi začeli razvijati v znanstvene študije, tehnološki napredek in celo vere. Od diet, tehničnih pripomočkov in spremembe načina življenja imajo ti trendi eno skupno stvar - zdravje. Rekreiramo se za zdravje. Kupujemo tehnične pripomočke, ki nam pomagajo pri vzdrževanju zdravja. Jemo živila za katera smo prepričani, da nam ne škodujejo. Ravno nasprotno.

In kaj ponuja rekreativni svet ? Nove smernice so:

Aplikacija - Sworkit

Pripravite si vam prilagojene vadbene programe in videoposnetke. Športne opreme za to ne potrebujete, le svoj pametni telefon, kjer sestavljeno vadbo in videoposnetke tudi spremljate. Univerza na Floridi je ustvarila že 30 podobnih aplikacij, a ta je najboljša. www.sworkit.com

Pripomoček ali gadget - Lumo Run

Lumo Run je senzor, ki si ga pripnemo na pas, ko se odločimo preteči nekaj kilometrov. Senzor podrobno spremlja šest glavnih zdravstvenih elementov vašega teka in vam jih posreduje, ko ga končate. Tako lahko upate, da si boste s podatki lahko pomagali in naslednjič odtekli še več kilometrov in to hitreje, brez nepotrebnih tekaških poškodb.

Gorivo - Temna čokolada

Mora imeti vsa 70-odstotni delež kakava in ne sme je biti več kot 40 gramov na dan. Tako pravijo znanstveniki in univerze Kingston, so ugotovili, da zahvaljujoč epicatechinu v temni čokoladi, človeško telo dobi pomoč pri kroženju krvi in črpanju kisika.