Vadba in pivo - prednosti in slabosti

Tudi december gre h koncu. Naši treningi so vse krajši, a še vedno redni. Čas je za klubske zabave, za pregled kaj vse dobrega smo storili v letošnjem letu, koliko smo pretekli, prekolesarili ... Vadba, trening in pivo je razprava, ki bo obstajala, dokler bosta šport in pivo. Se nam zdi.

December je bolj čas za penine in vina, ampak pivo je vseskozi tu.

Ali je v glavah vseh nas splošno sprejet le kozarec vina, v naši družbi bi bil to tudi kozarec žganja, ali bomo dovolili, da se zraven primeša tudi kozarec piva? Če bi bil kozarec piva samo kozarec piva, bi nam lahko zelo koristil.

Pivo in dehidracija

Če večer pred tekmo, ki poteka v hladnejšem vremenu, popijete eno ali dve pivi (0,33), verjetno ne bo nič škodilo. A če misliš, da bi naredil isto stvar večer pred tekmo poleti – premisli, preden to storiš.

Vedno je pomembno, da ste dobro hidrirani, vendar poleti, ko je vroče, to postane še bolj pomembno in vam ni treba začeti tekme napol hidrirani, ker se večer prej niste mogli upreti pivu.

Za vsak odstotek izgube telesne mase zaradi dehidracije se tekmovalna uspešnost zmanjša za dva do tri odstotke. Tu bi lahko bil klicaj.

Telo se ohlaja s pošiljanjem krvi v kožo, tako da, ko ste dehidrirani, ni krvi, ki je potrebna za hlajenje telesa. Enako je z mišicami. Ko začnete poletno tekmo ali dolg trening po nekaj pivih, na startu ne boste v enakem položaju kot drugi tekači, ki niso uživali nobenih alkoholnih pijač. Če že pijete večer pred tekmo, obvezno ob vsakem pivu popijte kozarec vode ali kozarec športne pijače. Tako pravijo strokovnjaki na spletni strani outsideonline. Ampak o tem smo pisali tudi že mi.

Pivo in okrevanje na treningu

Po tekmi ali dolgi vadbi najbolje paše pivo? Lahko bi, ampak vaše telo resnično potrebuje – tekočino in ogljikove hidrate. Ko se najprej zdravo hidrirate, lahko potem spijete pivo.

Ena pločevinka piva vsebuje le 14 g ogljikovih hidratov, kar ustreza polovici rezine kruha, in v nasprotju s splošnim prepričanjem ni bogat vir ogljikovih hidratov. Glede na to, kako naše telo predeluje alkohol, se presežek ogljikovih hidratov iz piva pretvori v maščobo, tako da ob vsaki vadbi, noč pred treningom ali tekmo, pravzaprav najprej pokurite ogljikove hidrate iz njega in šele nato ostale maščobe. Za čim hitrejše okrevanje po tekmi, pa tudi po poškodbi, ne smete piti nobenih alkoholnih pijač zaradi diuretičnega učinka in ker po nepotrebnem povzročite delo jeter, ki v mirovanju spodbujajo splošno okrevanje.

Kaj je zmerno pitje piva?

To je triki vprašanje. A neka sredina vseeno obstaja. Pri pivu bi bilo zmerno - kozarec 0,33 l. Številne študije so pokazale, da imajo ljudje, ki pijejo pivo v zmernih količinah, veliko nižjo stopnjo umrljivosti kot tisti, ki ga sploh ne pijejo ali tisti, ki pijejo preveč, to dejstvo velja tudi za vse druge alkoholne pijače. Številne gostilne ali kafiči ne strežejo standardizirane količine te pijače. Zelo pogosto vam postrežejo dvakrat več, kot bi morali – zdravo količino.

Kaj pravijo znanstveniki o pivu?

Zmerno uživanje piva v kombinaciji z zdravo prehrano, telesno aktivnostjo in opustitvijo kajenja preprečuje srčno-žilne bolezni. Potrjeni so tudi pozitivni učinki na vezivno tkivo, ki preprečujejo poslabšanje stanja kosti in s tem povezane bolezni; pivo izboljšuje kognitivne sposobnosti in zmanjšuje možnost demence in Alzheimerjeve bolezni.

Kako brezalkoholno pivo vpliva na doječe matere, torej kakšna je stopnja oksidantov, ki se ustvarijo v njihovem mleku, še ugotavljajo. Pivo vsebuje največ vode in znanstveniki pravijo, da lahko zmerno količino piva učinkovito zaužijemo po treningu namesto vode.

Razbili so tudi mit o pivu kot glavnem krivcu za pivski trebuh in ga še vedno pripisujejo telesni nedejavnosti, starosti, stresu, kajenju in drugim posledicam naših slabih navad.

Ni nujno, da je pivo povezano z družbeno uveljavljenimi predsodki, kot je pitje pred trgovino, in ni nujno, da je nepogrešljiv del nogometne tekme. Pivo je, kar je, na nas pa je, da izberemo, kako bomo z njim ravnali, koliko ga bomo spili ...