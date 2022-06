Vzroki za mišično oslabelost

Na spletni strani MedicineNet je zdravnik Michael W. Smith pisal o tem, kaj je z leti treba storiti za razumevanje mišične oslabelosti.

Je težje kot nekoč vstati s stola, se povzpeti po stopnicah ali odpreti stekleničko? Vaše mišice izgubijo moč zaradi različnih vzrokov in zato se počutite šibke. Včasih se zgodi kar naenkrat.

Toda mišična oslabelost bo sčasoma bolj verjetno vplivala na vas postopoma. Tako se boste morda počutili, kot da se vam je vse skupaj od nekod prikradlo. In ne pozabite: mišična oslabelost se razlikuje od utrujenosti ali bolečine.

Postajamo starejši

Normalno je, da z leti izgubite nekaj mišične mase in s starostjo postanete šibkejši. Zdravniki temu pravijo sarkopenija. Verjetno je ne boste opazili pred svojimi 60. ali 70. leti. Sarkopenija se lahko pojavi tudi z drugimi zdravstvenimi stanji, zaradi katerih ste neaktivni. Če vaš zdravnik sumi na sarkopenijo, vas lahko testira tako, da preveri, kako hitro lahko hodite.

Prehlad ali gripa

Če imate hud prehlad, gripo ali kakšno drugo nadlogo, se lahko počutite utrujeni in šibki. Simptomi gripe lahko trajajo do nekaj tednov. Vendar bi morali izginiti, ko boste bolje. Nekateri virusi lahko okužijo samo mišico in povzročijo šibkost. To se verjetno ne bo zgodilo, če ste sicer zdravi.

COVID-19

Znaki COVID-19 so pogosto podobni tistim pri gripi in vključujejo kašelj, zvišano telesno temperaturo in utrujenost. Toda COVID lahko povzroči simptome tudi v drugih delih telesa, vključno z mišično oslabelostjo. Če vas hud primer COVID-a ali katere koli druge bolezni zadrži v postelji doma ali v bolnišnici več dni ali tednov, bodo tudi vaše mišice hitro izgubile moč. Fizikalna terapija ali vaje, ki jih izvajate doma, vam bodo pomagale povrniti moč.

Poškodba mišic

Ste dvignili nekaj, kar je bilo za vas pretežko? Ali pa vaše delo vključuje veliko ponavljanja? Če je tako, je lahko vzrok vaše mišične oslabelosti napenjanje mišic ali celo raztrganina. Če ni prehudo, lahko pomaga pri celjenju vaše poškodbe domači pristop:

• počitek

• led

• stiskanje

• višina

Če se poškodba poslabša, obiščite zdravnika. Redno raztezanje in vaje lahko pomagajo ohraniti vaše mišice močne in preprečijo prihodnje poškodbe.

Multipla skleroza

Mišična oslabelost je lahko znak resnega zdravstvenega stanja, kot je multipla skleroza (MS). Takrat vaš imunski sistem napade zaščitno plast, ki obdaja vaša živčna vlakna. To vodi do prekinitve komunikacije med možgani in drugimi deli telesa. Znaki in simptomi MS se od osebe do osebe zelo razlikujejo, vendar pogosto vključujejo otrplost ali šibkost ene ali obeh rok in nog.

Možganska kap

Če vaše mišice nenadoma oslabijo, je morda kriva možganska kap. Večino časa bo mišična oslabelost, povezana z možgansko kapjo, vplivala na eno stran telesa in ne na drugo. Morda boste opazili tudi:

• Omotičnost

• Zamegljen vid

• Težave pri hoji ali govorjenju

• Izgubo ravnotežja in/ali koordinacije

• Zmedenost

• Glavobol

Možganska kap pome ni nujno medicinska pomoč. Če menite, da imate vi ali kdo drug možgansko kap, pokličite reševalce!

Tudi mnoga druga zdravstvena stanja lahko spremlja mišična oslabelost.

• Motnje spanja

• Bolezni ščitnice

• Sindrom kronične utrujenosti

• Dermatomiozitis, polimiozitis in druge miopatije

• Miastenija gravis, zelo redko avtoimunsko živčno mišično obolenje

• Odpoved srca

• Sladkorna bolezen

Če mislite, da izgubljate moč in ne veste, zakaj, obiščite svojega zdravnika. To je lahko znak resne zdravstvene težave.

Nosečnost

Obstaja veliko znakov in simptomov nosečnosti, vključno z utrujenostjo, vendar mišična oslabelost na splošno ni eden izmed njih. Če imate drugo težavo, kot je zelo redko avtoimunsko živčno mišično obolenje miastenija gravis, ki oslabi vaše mišice, se lahko nosečnost poslabša. Obiščite svojega zdravnika, če ste noseči in imate mišično oslabelost, ki je ne morete razložiti. Čeprav je redko, je lahko znak zdravstvene težave Guillain-Barréjev sindrom.

Vaš zdravnik vam lahko pomaga

Če je zaradi mišične oslabelosti težko opravljati stvari, ki ste jih včasih lahko počeli, obiščite svojega zdravnika. Verjetno bodo opravili test in vam postavili vprašanja. Morda bodo naročili teste, da bi ugotovili, kako močne so vaše mišice. Rezultati lahko pomagajo ugotoviti, kaj je narobe. Prav tako lahko pomagajo razlikovati med mišično šibkostjo in drugimi težavami, ki jih morda imate z bolečino, ravnotežjem ali vzdržljivostjo.

Kaj lahko naredimo sami

Ne glede na to, ali se vaša mišična oslabelost pojavi, ker niste tako aktivni, ali je to posledica starosti ali zdravstvenih težav, vam lahko redna vadba pomaga povrniti nekaj moči. Vprašajte svojega zdravnika za nasvet ali razmislite o obisku fizioterapevta, ki vam bo pomagal najti zdravo vadbo.

Ko se starate, lahko redna vadba pomaga preprečiti ali upočasniti izgubo in oslabitev mišic.