Za strumnejši korak tam gori, pohodniška obutev do 200 evrov

V Poletov avgustovski izbor, ki vabi v hribe, smo uvrstili obutev, ki stane do 200 evrov. Prejšnjikrat smo predstavili nižje modele, tokrat pa nekoliko robustnejšo obutev. Naj bo vaš korak premišljen in čim bolj varen.Posebej za ženske. Polvisok usnjen pohodniški čevelj je namenjen različnim aktivnostim na prostem. Zgornji del sestavljata usnje in vodoodbojna membrana M-Select Dry. Merrellova zračna blazina Air Cushion v peti blaži udarce in nudi udobje ves dan. Na podplatu pa guma Vibram zagotavlja odličen oprijem in prilagajanje različnim podlagam, po katerih hodite. Tehnologija Qform2 poskrbi za dodatno oporo stopala in nevtralizira hojo na X.Nov, izboljšan Moab 2. Zgornji del je sestavljen iz vodoodbojne membrane Gore-Tex ter kombinacije usnja s stranskimi zračnimi tekstilnimi predeli. Merrellova zračna blazina Air Cushion v peti blaži udarce ter poskrbi za celodnevno udobje na vsakem koraku. Vsebuje odstranljiv vložek EVA. Guma Vibram na podplatu omogoča odličen oprijem na različnih podlagah.Gre za nadgrajen model X ULTRA 4 MID GTX v srednje visoki verziji, ki je kar pet gramov lažji od prejšnjega. Ima agilnost trail tekaškega čevlja, vendar s stabilnostjo in oprijemom, ki ga potrebujete na tehničnih terenih. Opremljen z novo šasijo, da ne bi izgubili občutka svobode pri koraku.Čevelj, ustvarjen za dolge podvige in težke razmere. QUEST 4 GTX odlikujeta oprijem in podpora. Visok pohodni čevelj združuje robustno izdelavo in kakovostno usnjeno zaščito ob zelo majhni teži. Izdelan je na podlagi preizkušenih Salomonovih trail tekaških copat, le da nudi bistveno več opore, stabilnosti in blaženja, kar je nujno za daljše pohode v visokogorje. Optimalno razmerje med zračnostjo in vodoodpornostjo je zagotovljeno z membrano Gore-Tex, ki ohranja stopala suha tako od znotraj kot zunaj. Za maksimalen oprijem na vseh terenih skrbi izboljšan, vzdržljiv in agresiven podplat Contagrip, ki se odlično odziva tudi na mokrih skalah. Jedro čevlja predstavlja moderen pristop k doseganju varnosti in stabilnosti s pomočjo šasije 4D Advanced Chassis, ki sega vzdolž celotnega čevlja in nudi optimalno podporo. QUEST 4 GTX je opremljen tudi s tehnologijo SensiFit, ki stopalo popolnoma ohranja na mestu med gibanjem. Čevlju nudi odlično oporo in natančno ter enakomerno oprime stopalo in ga ohranja v prvotnem položaju tudi na zelo neravnem terenu.Lažji čevelj omogoča lažje potovanje in QUEST PRIME GTX je s samo 570 grami eden izmed lažjih v svoji kategoriji. Za samozavesten korak bo poskrbela šasija Advanced Chassis, ki daje stabilnost in zaščito na razgibanih terenih ter poveča nadzor gibanja. Na trdih in mehkih površinah bo za agresiven oprijem poskrbel podplat Contagrip. Gumijasta kapica bo ščitila noge pred vsemi nevarnostmi, nepremočljiva in zračna membrana Gore-Tex pa bo zagotovila zaščito pred neugodnimi vremenskimi vplivi. Salomon je poskrbel tudi za izdelavo in specifično konstrukcijo, prilagojeno stopalom nežnejšega spola, od oblike stopala do videza in občutka.Polvisoki čevlji Proalp Stol so primerni za lahkotno pohodništvo in tudi za bolj drzne ture. Zgornje usnje je vodoodporno (brez membrane), podloga je iz zračne mrežice, vmes pa je filc, ki daje čevlju več zračnosti. Okrog zgornjega dela čevlja je pritrjena guma Vibram, ki daje trdnost, preprečuje vdor vode v čevelj in ščiti nogo pred ostrimi kamni. So univerzalni čevlji za vse letne čase, za suhe in zmerno mokre terene. Visokokakovostni podplat Vibram čevljev Stol je iz nove generacije podplatov in je sestavljen iz dveh različno trdih materialov. Guma je protizdrsna in primerna za skalnate, mokre in tudi snežne terene, kar omogoča novi Vibram desen New Winker.Za ljubitelje narave in gora, ki se podajajo na lažje kopne ture. Opremljeni so z membrano Gore-Tex, ki omogoča odvajanje vlage iz notranjosti čevljev. Izdelani so iz kombinacije semiša in trpežnega umetnega materiala, ki zagotavlja zadostno zračnost. Primerni so za stopala brez biomehaničnih posebnosti. Podplat nam omogoča razmeroma visoko stopnjo prilagodljivosti.Za sredogorje kot tudi za bolj zahtevne ture. Odlikujejo ga sodobne tehnološke rešitve: izboljšana oprijemljivost, večja odpornost, maksimalno udobje in preprosto zavezovanje. Materiali zgornjih delov zagotavljajo zaščito pred zunanjimi vplivi. Podloga Sympatex diha, je do noge prijazna in ne prepušča vode. Zaradi vložka VCP, ki omogoča prilagajanje volumna za levo in desno stopalo posebej, je čevelj primeren tudi za tiste s širšim stopalom. Podplat Vibram za odličen oprijem.Čevelj je izdelan iz govejega hidrofobiranega nubuka. Namenjen je zahtevnim večdnevnim pohodom in primeren za vse terene. Odlikujeta ga udobje in nepremočljivost. Opremljen je z antibakterijskim vložkom. Podplat Vibram Tubava poskrbi za odličen oprijem na vseh vrstah podlag, tudi mokrih in blatnih.Za nekoliko zahtevnejše uporabnice, dobro profiliran podplat, zaščita iz gume, membrana Sympatex, guma Vibram in visokokakovostno usnje Nubuk. Kopito in kroj sta posebej prilagojena ženskemu stopalu, tako da nudita čim boljši oprijem čevlja s stopalom in oporo pri hoji po zahtevnejših gorskih terenih. Podplat je načrtovan tako, da prenese tudi dodatne obremenitve (npr. težak nahrbtnik). Model Aosta je primeren tudi za uporabo polavtomatskih derez.***Jure Vajs, alpinist, inštruktor GRZS, reševalec letalec; Klemen Dolenc, vodja Poletovih testov tekaške in pohodne obutve