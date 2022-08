Zakaj je pomembno iti spat pred polnočjo?

Če se pogosto počutite utrujeni ali izčrpani, je to lahko povezano s časom, ko greste spat. Poletje je in je res težko iti spat pred polnočjo, ampak, če nas jutri čakajo hribi, kolo, kajak, pohod?

Ure pred polnočjo so za naše telo zelo dragocene, zato se jim posvetimo bolj natančno.

Dr. Nerina Ramlakhan je fiziologinja in terapevtka spanja. Diplomirala in doktorirala je na King's College v Londonu. Je avtorica knjige Tired But Wired: Kako premagati težave s spanjem: Esencial Toolkit. Je tudi strokovnjakinja za spanje Silentnight.

Nerina Ramlakhan razkriva, da se vsaka celica našega telesa odziva na gibanje Zemlje in Lune. Znanstveno je dokazano, da obstaja določena sinhronost. V možganih je del, ki določa cirkadiani ritem in je odgovoren za harmonizacijo telesa ter količine svetlobe in teme, ki nas obdajata. Cirkadiani ritem (skovanka iz latinskih besed circa - okrog in diēm - dan) je lastnost procesov v živih organizmih, ki se ciklično spreminjajo v odvisnosti od dnevno-nočnega cikla pogojev v njihovem okolju, torej s periodo 24 ur. Ko torej svetloba izgine, pride sporočilo do epifize in celice ustrezno uskladijo svoje delo.

Z drugimi besedami, naš cirkadiani ritem vpliva na pomembne vidike telesa, kot so krvni tlak, termoregulacija in izločanje hormonov. Zato je dr. Ramlakan svetuje, kdaj je najboljši čas za spanje, da se naslednji dan počutimo spočiti in polni energije.

Skrivnost je v zadnjih 90 minutah pred polnočjo, saj si takrat telo najbolje napolni baterije. V tem obdobju se celice pomlajujejo, kar se odraža v našem fizičnem, mentalnem, čustvenem in tudi duhovnem stanju.

V prvi fazi spanja je nekaj zdravilnega. Možgani opravljajo potrebne funkcije in prepakirajo informacije, hkrati pa se zniža raven adrenalina in s tem nakopičenega stresa.