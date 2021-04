Zakaj nas boli hrbet

Modroc kot obsodba na bolečino ali izberite pravo vzmetnico



Nočno plavanje hrbtno ali naravna krivulja hrbta

Spanje na zračni blazini telesa

Okej, kako naj potem sploh spimo?

Težave s hrbtom moramo vzeti resno, sicer se stopnjujejo. FOTO: Shutterstock

Zraščenost v sedenju, preveč sedenja

Če ne migaš, spustiš, torej, migajmo

Kdor kadi, na koncu obleži, nehajmo s kajenjem

Če gre ogromno v usta ali odvečni kilogrami

Hrbet je lep del telesa in ne sedlo

Napačno kolo: je to sploh mogoče

Od višine se zvrti: visoke pete

Odvečni kilogrami lahko obremenijo kosti in mišice na hrbtu, še posebej, če se hitro zredimo. FOTO: Shutterstock

Bi se morali ukvarjati z jogo?

Deske, trebušnjaki, ne bodimo bedaki

Ker sedimo kot masten flek. Če smo povsem zgrbljeni ali ležimo na stolu, kot bi nas nekdo tja zlil, potem ne moremo pričakovati drugega, kot da bomo porušili naravno krivuljo, tako rekoč geometrijo hrbtenice in morda preobremenili in celo poškodovali diske med vretenci. To lahko privede do zgodnjega artritisa in drugih težav.Pomaga, če med sedenjem vsake pol ure nežno iztegnemo vrat in nežno obračamo oz. nagibamo glavo in vrat v vse štiri smeri. Če želimo olajšati bolečino ali zategnjenost v tem delu, poskusimo s hladilno vrečko ali grelno blazinico. Čeprav gre za ljubiteljsko gasilsko akcijo, pa vseeno kožo najprej pokrijmo s tanko brisačo ali krpo. Če bolečina ne bo izginila - in najverjetnejše ne bo - saj ima hudič na tem delu telesa rad mlade, potem obiščimo zdravnika.Prepogost vnos napačne hrane lahko privede do vnetja in do pomanjkanja hranil, ki jih potrebujemo, da smo močni. Človek potrebuje puste beljakovine, polnozrnata žita, sadje in zelenjavo in zdrave maščobe, kot sta avokado in losos, da bi v hrbtu zgradili močne mišice, kosti in mehko tkivo. Bo kar treba poseči po hranilih, kot so kalcij, fosfor in vitamin D.Naše telo je sestavljeno ne le iz fizike, pač pa tudi iz kemije.Vzmetnica bi morala biti dovolj trdna, da kakovostno podpira naš hrbet, po katerem skače vse naše življenje in še kakšen planet poleg, obenem pa tudi dovolj mehka, da ustreza obliki našega telesa, ko se skušamo odpočiti od naštetega. Idealna vzmetnica? Kakovostna vzmetnica je personalizirana in je lahko njena ustreznost odvisna od tega, kako spimo, in če že premoremo bolečine v hrbtu. Če menimo, da potrebujemo trše ležišče, potem naredimo poskus in postavimo vzmetnico na tla, brez vzmeti, in tako spimo nekaj noči. Dobro je vedeti, da potrebujemo nekaj tednov, preden ugotovimo, če je vzmetnica prava za nas.Čeprav po operaciji hernije zdravniki pacientom pravijo, da je edino zdravo plavanje hrbtno, pa je pred operacijo drugače in pri nekaterih ljudeh lahko ta položaj povzroča bolečine v križu - ali jih poslabša. Noč ima svojo moč in koža čez oči tudi in težko je spremeniti način spanja, ker je to navada, v kateri že dolgo vztrajamo.Če bomo pod koleni dali zvito brisačo ali blazino, bomo ohranili naravno krivuljo hrbta. Prav tako velja preizkusiti različne višine vzglavnikov, da ugotovimo, kaj je udobno.Da je to zamudno? Ko nas bo vžgalo v hrbtu bo to, kar opisujemo, tako lepo, kot bi zadeli na loteriji.Na trebuhu, torej ... Če nas boli hrbet, je modro, da tega ne počnemo. Pa tudi sicer ni najbolj zdravo. V tem položaju je verjetnejše, da se ponoči premetavamo, to pa ima posledice na vrat in spodnji del hrbta. Če spimo na trebuhu in ne želimo nočnih menjav položajev, potem lahko pomaga, če glavo položimo na zelo mehko blazino, ali pa je sploh ne uporabimo; tako vrat ostane v pravem položaju. Nas pa to lahko moti, dokler se ne navadimo.Zdi se, da imajo tisti, ki spijo na boku, največ sreče in možnosti, da se izognejo bolečinam v hrbtu. Med nogi lahko vtaknemo vzglavnik in tako ustvarimo pritisk na boke in spodnji del hrbta, nogi pa rahlo zavijemo v prsni koš. Ta položaj je lahko še posebej udoben za ljudi, ki že imajo bolečine v hrbtu - pa tudi za nosečnice.Če živimo za pisalno mizo to vpliva hrbtne mišice, vrat in hrbtenico. Zgrbljenost stvari le še poslabša. Če sedemo na stol pokončno, tako, da naslon podpira hrbet, in nastavimo višino svojega sedenja tako, da bodo stopala naravno počivala na tleh, potem smo na dobri poti do dobrega počutja. Ne glede na to, kako udobno se počutimo med sedenjem, pa za hrbet dolgotrajno sedenje ni dobro. Zato sem ter tja vstanimo in se vsake pol ure nekaj minut premikajmo, v hoji, seveda, da si telo oddahne.Če ne migamo, je verjetneje, da nas boli hrbet. Hrbtenica potrebuje podporo močnih trebušnih in hrbtnih mišic. Dviganje uteži lahko pri tem pomaga. Pa tudi vsakdanje dejavnosti, kot hoja po stopnicah in nošenje živil. Vaje z majhnim naporom, kot so hoja, kolesarjenje ali plavanje, lahko pomagajo zaščititi diske med hrbteničnimi vretenci. To počnimo vsak dan!Če kadimo, bomo bolj verjetneje dobili bolečine v križu. Kajenje lahko škodi pretoku krvi, tudi v hrbtenico. Zaradi tega se lahko blažilne plošče, diski med našimi vretenci, hitreje razgradijo. Prav tako lahko dim oslabi kosti in povzroči osteoporozo in upočasni zdravljenje nasploh. Tudi kašelj zaradi kajenja lahko povzroči bolečine v hrbtu. Če kadimo, si dobesedno zameglimo zdravje in slej ko prej bomo prosili za pomoč zdravnika.Odvečni kilogrami lahko obremenijo kosti in mišice na hrbtu, še posebej, če se hitro zredimo. Jejmo počasi, da nam bo telo samo dalo vedeti, da je polno. Izberimo hranljive in take obroke, da bomo zadovoljni z manj kalorijami. Če torej najraje zobamo sir ali čips, potem za začetek poskusimo namesto tega pojesti nekaj zelenjave in navadnega jogurta.Težka bremena lahko obremenijo hrbet in utrudijo mišice, ki jih potrebujemo za podporo hrbtenice. To lahko vpliva na otroke, ki vlečejo v šolo veliko knjig - v normalnih časih, seveda. Otroški nahrbtnik ne sme tehtati več kot 20- odstotkov njegove telesne mase. Veliki, oblazinjeni nahrbtniki z nastavljivimi naramnicami pomagajo enakomerno razporediti težo - a le, če uporabljamo oba jermena. Če zadevo zataknemo na samo eno ramo, se vse spremeni.Tega pravzaprav ne bi smeli napisati, napačnih koles ni, so le neprimerna za nas...Ali pa le slabo prilagojena. Za hrbet je slabo, če moraš grabiti po balanci tako, da jo primeš tako, kot to počnejo profesionalni kolesarji. Bolečine v hrbtu se lahko pojavijo tudi, če smo na kolesu preveč raztegnjeni ali utesnjeni. Zato velja s pomočjo strokovnjaka najti kolo, ki se nam dobro prilega; če nam fizioterapevt ob tem še predlaga vaje, ki nam bodo pomagale, če imamo bolečine v križu, smo kot zmagovalci Toura: morda včasih malo zateguje, pa še pa tudi!Visoke pete. To je tudi naslov nekaterih uspešnic. Ena je zapeta tako dobro, da se ti od nje zavrti. Jojo. Če ne pojete in jih pete jezdite, pa lahko preveč obremenite mišice v spodnjem delu hrbta in tako škodujemo drži in hrbtenici, zlasti za to postanemo nadarjeni s staranjem. Če jih, pete, nosimo v pisarni, bomo morda s seboj prinesli par sprehajalnih čevljev za trenutke, ko se najmani treba šopiriti z višine. No ja, saj jih nosi tudi Tom Cruise ... Kakorkoli, redno raztezanje stopal in nog, kot je valjanje stopala po teniški žogici, lahko pomaga preprečiti bolečine in okrepi mišice.Preveč kakršne koli vade - vključno z jogo - lahko povzroči bolečine v hrbtu. Toda včasih lahko joga pomaga pri lajšanju bolečin v križu. Obstaja veliko spletnih virov in videoposnetkov, ki nam pomagajo začeti, a le inštruktor joge lahko zagotovi, da uporabljamo prave. Zgolj 10– do 20 minut, nekajkrat na teden, te vaje za um in telo, in se lahko počutimo bolje. Ampak ne pretiravajmo s tem in se ustavimo, če nas kaj boli. Tudi, če gre za jogo.Nikoli ne smemo dovoliti, da poravnamo naravno krivuljo hrbtenice. Nočemo, da delo opravijo mišice upogibalke kolka, ki povezujejo stegna in križ. Če so te mišice premočne ali zategnjene, potem zategnejo spodnji del hrbtenice, to pa lahko povzroči bolečino. Navaden ali stranski plenk, deska, kjer podpirate svoje trdno vzpostavljeno telo na rokah, komolcih in nogah - so kot lažja oblika na voljo kot vaje za sredico, ki jih delamo na hrbtu in tako lahko bolje in z manj nevarnosti za bolečine gradimo moč jedra.Je pa deska prima, če smo dobro pripravljeni in zdravi. Če nismo, je ta vaja, kot bi se z lato lopnili po glavi in istočasno rekli, da to res paše.Pa še kaj.