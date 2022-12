Zimska tekaška oblačila, glede na temperaturo

Pred nekaj tedni smo še tekli v majicah in kratkih hlačah. Prijetne temperature in večinoma suhi dnevi so nam to olajšali. Zdaj se je situacija spremenila.

Če trenirate zjutraj ali zvečer, vas ne ujame le tema, ampak tudi vse nižje temperature. In tudi če se lahko dogovorite za trening čez dan, morate veliko bolj razmisliti o tem, kaj morate obleči.

Toda, v kaj se je treba odeti pri kateri temperaturi? Kaj pa, če začne tudi deževati?

Predstavljamo preizkušene nasvete za tekaška oblačila za vse vrste vremena, kot to priporočajo pri švicarski spletni strani Datasport.

8 do 12 stopinj, suho vreme

Tanke tekaške pajkice, tekaška podmajica s kratkimi rokavi, tekaška majica z dolgimi rokavi.

8 do 12 stopinj, mokro vreme

Tanke tekaške pajkice, tekaška podmajica s kratkimi rokavi, tekaška majica z dolgimi rokavi, tekaški brezrokavnik.

3 do 8 stopinj, suho vreme

Tanke tekaške pajkice, tekaška podmajica z dolgimi rokavi, tekaška majica z dolgimi rokavi, tekaški naglavni trak, tanke tekaške rokavice.

3 do 8 stopinj, mokro vreme

Zimske tekaške pajkice, tekaška podmajica s kratkimi rokavi, tekaška majica z dolgimi rokavi, vodoodporna tekaška jakna, tekaška kapa, tekaške rokavice.

od plus 3 do minus 3 stopinje, suho vreme

Zimske tekaške pajkice, tekaška podmajica z dolgimi rokavi, tekaška majica z dolgimi rokavi, tekaška jakna, tekaška kapa, tekaške rokavice.

od plus 3 do minus 3 stopinje, mokro vreme

Zimske tekaške pajkice, tekaška podmajica z dolgimi rokavi, tekaška majica z dolgimi rokavi, tekaška jakna, tekaška kapa, tekaške rokavice.

Nižja temperatura, suho vreme - takrat navadno ne tečemo, če pa že ...

Zimske tekaške pajkice, pod njimi krake lajkra tekaške hlače, tekaška podmajica z dolgimi rokavi, tekaška majica z dolgimi rokavi, tekaška jakna, tekaški trak in čez tekaška kapa, tanke tekaške rokavice in čez debelejše tekaške rokavice

Zdaj veste, kaj obleči kdaj.

In še nekaj nasvetov, kako si pomagati pri pripravi na prihajajočo zimo:



Pred treningom:

• Spremljajte vreme. Bodite pripravljeni preložiti trening na naslednji dan ali opraviti nekaj obsežnega namesto intenzivne vadbene enote, če so ceste pokrite s snegom ali ledom.

• Ko so temperature pod lediščem, pripravite svoje mišice in sklepe na prihajajoči trening na toplem.

Med treningom:

• Nosite le sloje iz funkcionalnih vlaken, tako da vlaga odteka v zunanjo plast.

• V temi uporabljajte luči ali ali svetlobo odbojno opremo, da zagotovite, da vas bodo videli.

Po treningu:

• Pazite, da vas nikoli ne zazebe Čim prej slecite prepotena oblačila in oblecite nekaj suhega.

• Pri nižjih temperaturah se boste morda manj potili, vendar ne podcenjujte izgube tekočine in napolnite svoje zaloge tekočine po treningu.