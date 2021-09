Živila, ki nas postarajo

Začinjena hrana

Pri Medicine.net opozarjajo, da nekatera živila naredijo več škode kot koristi, in telesu dodajo leta tako navznoter kot navzven.O tem je pisala; gospodična Christine je licencirana in registrirana nutricionistka za prehrano, ki trenutno prebiva v ameriški Atlanti.Njena filozofija prehrane in prehrane temelji na reku: »Naj bo hrana tvoje zdravilo« in verjame, da je vse v zmernih količinah ključ do zdrave, uravnotežene prehrane in življenjskega sloga. Uživa v prehranskem svetovanju in pomaga drugim pri postavljanju dosegljivih, trajnostnih ciljev.Nekaterim je všeč vroče, nekaterim pa do toplote ni. Začinjena hrana povzroči, da vaše krvne žile nabreknejo in se celo zlomijo, kar povzroči vijolične sledi na obrazu. Če imate rozaceo - običajno je to pri ženskah po menopavzi - lahko toplota zaradi začimb povzroči vnetje. Kaj je rozacea: to je nenormalna rast krvnih žil v vseh plasteh kože. Zakaj pride do nje: povzročajo jo notranje težave in vnetja v telesu in koži.Prav tako zviša telesno temperaturo, zato se znojite, da se lahko ohladite. Ko se znoj pomeša z bakterijami na koži, lahko povzroči nastanek kožnih madežev.Koža je največji organ na telesu in vse, kar jeste, vpliva nanjo. Večina margarin, zlasti trdnih, vsebuje transmaščobe. Zvišajo slabi holesterol, znižajo dobro vrsto holesterola in povzročijo vnetje po vsem telesu. Vnetje je povezano s srčnimi boleznimi in možgansko kapjo, dvema pogojema, zaradi katerih lahko dobite tudi starikav videz.Več gaziranih pijač in energijskih pijač, ki jih zaužijete, hitreje se starajo celice v vaših tkivih. Poleg gazirane pijače imajo več kalorij in dodanega sladkorja kot katera koli druga pijača. Skupaj z bakterijami v ustih ta sladkor tvori tudi kislino, ki obrabi zobno sklenino in povzroči gnilobo. Druge slabosti vključujejo povečanje telesne mase in večje tveganje za možgansko kap in demenco.Ena sama zamrznjena večerja lahko vsebuje polovico natrija kot je v zdravi dnevni prehrani. Če imate preveč soli, to povzroči, da pijete več kot običajno, in poplavite ledvice. Dodatna voda se bo preselila na mesta v telesu z manj soli, kot so obraz in roke. Zaradi tega boste videti zabuhlo.Margarite na koži niso videti tako dobro kot v kozarcu. Če ste po nočni pijači zjutraj kdaj imeli bombažna, torej kosmata usta, veste, da vas alkohol dehidrira. To močno vpliva na vašo kožo, ki je iz 63-odstotkov vode. Tudi, če spijete velik kozarec vode, bo hidriral vse vaše druge organe, preden se bo to zgodilo s kožo. Ko ne dobite dovolj tekočine, je vaša koža videti in se čuti kot suha in se ne more obraniti pred gubami.Predelano meso, kot so slanina, klobase, šunka in deli, so prekajeni, sušeni ali nasoljeni, da bodo zdržali dlje, ne da bi se poškodovali. Zaradi tega so okusni - in nevarni. Natrijevi in ​​kemični konzervansi povzročajo vnetje, ki lahko poškoduje vaše telo navznoter in na zunaj. Malo vnetja je dobro: pomaga celicam pri celjenju. Preveč vnetja pa lahko povzroči bolezni srca, kap in sladkorno bolezen.Razlika med testom in krofom je lepa dolga kopel v vrelem olju. Ta kopel spodbuja proste radikale ali nestabilne molekule, ki poškodujejo druge molekule v vaših celicah in koži dodajo leta. Proste radikale lahko najdete tudi v drugih ocvrtih živilih.Samo zato, ker niso ocvrte, ne pomeni, da vam bo to koristilo. Sladkosti, kot so piškoti in pecivo, vsebujejo veliko maščob, ki zamašijo arterije in poskrbijo za povečanje kilogramov. Prav tako ne skoparijo s sladkorjem, kar lahko povzroči sladkorno bolezen, visok krvni tlak in zobno gnilobo (med drugim). Vnetje je še en razlog, da preskočite to skušnjavo. Več vnetja imate, večje so možnosti za artritis, depresijo, Alzheimerjevo bolezen in nekatere vrste raka.Cvrtje ali pečenje mesa na žaru pri visokih temperaturah ustvarja napredne glikacijske končne produkte ali AGE. Nizke ravni AGE so v redu (tudi vaše telo jih proizvaja), vendar velike količine zažganega mesa povzročajo vnetje, ki vname vaše telo in sproži bolezni srca in sladkorno bolezen.Kemični sorodnik namiznega sladkorja, koruzni sirup z visoko vsebnostjo fruktoze, sladi gazirane pijače in sadne pijače. Med mnogimi drugimi zdravstvenimi pomanjkljivostmi posega v sposobnost telesa, da lahko uporablja baker, kar vam pomaga pri tvorbi kolagena in elastina, ki ohranjata vašo kožo zdravo. Prav tako je poln kalorij in je nevaren za sladkorno bolezen in bolezni srca.Kofein je diuretik: spodbuja možgane in potrebo po uriniranju. To lahko povzroči dehidracijo. Ko nimate dovolj vode, vaša koža preneha sproščati toksine. Zaradi tega ste lahko bolj nagnjeni k suhi koži, luskavici in gubam.