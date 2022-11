Motorist po trčenju v stanovanjski objekt umrl

V naselju Varpolje v občini Rečica ob Savinji se je zgodaj zjutraj zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl motorist. Ta je zapeljal z vozišča in trčil v stanovanjski objekt, na spletni strani navaja uprava za zaščito in reševanje.

Nesreča, v kateri je motorist zaradi hudih telesnih poškodb umrl na kraju dogodka, se je zgodila danes ob 4.19 uri. Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Nazarje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na motornem kolesu, po vozišču očistili razlite motorne tekočine ter nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči in policiji, še navaja uprava za zaščito in reševanje.