Talibski režim kot novi biser na cesarjevi ogrlici

V kitajski zunanjepolitični strategiji ima ogrlica poseben pomen. Včasih se spremeni v grozečo zanko, včasih pa je preprosto niz biserov, ki se postopoma spreminja v linijo geopolitične prevlade. Odvisno od tega, okoli čigavega vratu visi. Kitajsko vodstvo je bilo dolgo zaskrbljeno zaradi upravičenega občutka, da ZDA okoli nje gradijo obroč, ki bi ga lahko v določenem trenutku zategnile in s tem zadušile kitajsko samozavest.



Poleg vojaškega zavezništva, ki ga ZDA od konca druge svetovne vojne ohranjajo z Japonsko in Južno Korejo, je varnostna zanka okoli kitajskega vratu tudi tako imenovani Quad, katerega članice so ob ZDA še Japonska, Avstralija in Indija. Kitajcem poleg tega ni bilo po volji, da so bili Američani vpleteni v proces demokratizacije Burme, prav tako se niso dobro počutili, ko je ameriška vojska sedela na njihovi vzhodni (Južna Koreja) in zahodni meji (Afganistan).