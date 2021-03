Zakaj moramo varovati skupnostno imunost kot javno dobro

V nadaljevanju preberite:

Cepljenje je za večino zgolj nujen in še znosno neprijeten vbod z iglo, za nekatere pa z vidika varnosti vprašljiv invaziven poseg v človeško telo. To je morda najpomembnejši posamezni ukrep v zgodovini medicine, ki je doslej rešil stotine milijonov življenj in znatno podaljšal pričakovano življenjsko dobo ljudi v razvitem svetu. Med ljudmi cepljenje že skozi celotno zgodovino vzbuja cel spekter različnih mnenj in odzivov; proticepilstvo je staro toliko kot samo cepljenje.



S cepljenjem proti covidu-19 so se v javnosti močno okrepile razprave o cepljenju – kar je izvrstna priložnost, da izboljšamo razumevanje javnosti glede ključnih dilem, povezanih z njim. Kot družba se danes pogosto precej več ukvarjamo z varnostjo cepiv kot z njihovo učinkovitostjo. Prav pa je, da se spomnimo tudi časa pred izjemnim uspehom cepljenja, ki ga je ameriški center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (CDC) – ne brez razloga – razglasil za enega izmed desetih glavnih dosežkov javnega zdravstva v preteklem stoletju.