Sosedje, partnerji, prijatelji in tekmeci

Med Xijevo turnejo so kitajska podjetja podpisala 45 sporazumov z Vietnamom, 31 z Malezijo in 37 s Kambodžo, in v glavi vseh projektov, na katere se ti sporazumi nanašajo, piše, da se Kitajska vrača k stari taktiki, povzeti v povedi: Pustimo obmejne spore – te bomo reševali v prihodnosti –, zdaj se posvetimo gospodarski izgradnji.

To je bil pristop pokojnega Denga Xiaopinga, očeta sodobne Kitajske in gospodarskih reform, ki je uspešno uveljavil svojo državo kot pomembnega trgovinskega partnerja za vse sosede, ne glede na to, da vprašanja meja v Južnokitajskem morju ostajajo nerešena. Pred le nekaj meseci se je zdelo, da je Xi Jinping obseden s teritorialnimi vprašanji in da se v spornem morju preveč rožlja z orožjem. Tokrat je v vseh treh državah igral vlogo velikega rešitelja pred Trumpovimi carinami in voditelja v obrambi globalizacije in multilateralizma.