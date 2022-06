Blues večne kazni, nemogočih nalog in skoraj hrepenenja

V nadaljevanju preberite:

​Jordan Peterson se je po treh letih vrnil v Ljubljano. In napolnil malo dvorano Hale Tivoli. V poldrugi uri, ko je odgovarjal na vnaprej pripravljena vprašanja poslušalcev – če so v čemerkoli predstavljala dejanski skupni imenovalec naše dezorentiranosti na tem svetu, nam res ni pomoči –, je bila beseda, ki jo je največkrat uporabil – shallow, plitvo. Sedemnajstkrat.

Toda, vseeno je bilo nekaj drugače na prav tako razprodanem Gospodarskem razstavišču pozimi 2018. So to sledi težko premaganega obupa v boju z zasvojenostjo? Skorajšnje izkustvo bližine smrti? Otopelost? Zadetost? Kaj vse in koliko je v urah, preden se je povzpel na oder, pogoltnil? Ali pač ni?