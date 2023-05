Direktorji in nadzorniki v trajnostni žerjavici

V nadaljevanju preberite:

Trajnostno, družbeno odgovorno in okolju prijazno poslovanje že dolgo ni nič novega, saj je to predmet razprav in različnih praks vsaj zadnjih dvajset let. V tem času so bila zlasti v bolj razvitem delu sveta sprejeta določena pravila, ki so podjetja začela potiskati v to smer, ker pa je to postalo družbeno in potrošniško všečno, so mnoga podjetja to začela tudi sama razglašati kot svojo strategijo – nekatera so jo v resnici udejanjala, druga so se tako le promovirala. A kot kaže, naj bi bili tudi temu zelenemu divjemu zahodu, vsaj v Evropi, šteti dnevi, saj se pravila vse bolj zaostrujejo in prinašajo pomembne premike pri upravljanju in poročanju podjetij.