Evropa po Evropi

Vojna je na novo definirala evropsko politiko. Evropski projekt, ki temelji na ideji, da velika vojna ni več mogoča, je bil najuspešnejši mirovni načrt v zgodovini – Evropa je bila vendar »povojna«, je pisal Tony Judt v Evropi po letu 1945, ki je v zahodni kulturi kanon. Toda po invaziji na Ukrajino se ni več mogoče pretvarjati, da je povojna celina. Usoda okupirane države na vzhodu, del sveta, za katerega se EU prej ni pretirano zanimala, je postal evropska vojna in ključno mednarodno vprašanje našega časa.

Odkar je Rusija štiriindvajsetega februarja napadla Ukrajino, Evropa ni več, kar je bila. Spremenilo se je ravnovesje na kontinentu, spreminja se ravnotežje moči v Evropski uniji. Niso uničujoče samo gospodarske posledice, cene energentov in hrane, inflacija, stagflacija in recesija, cefrajo se politični odnosi med članicami. Francosko-nemški motor ne deluje več. V Italiji je prišla na oblast najbolj desna vlada v kaki zahodni državi po drugi svetovni vojni. Težišče sedemindvajseterice se je premaknilo proti vzhodu, nov pomen je dobila srednjeevropska regija. Poljska je dvignila glavo.

Senca vojne je prekrila vse, Evropa začenja razmišljati o geopolitiki in uporablja vojaško izrazoslovje, Nato je razglasil Rusko federacijo za eksistencialno grožnjo. Nevtralnost ni več uporabna izbira. Sesula se je v trenutku, ko sta Švedska in Finska, obe pojem miroljubne koeksistence in načelne zunanje politike, izrazili interes za vstop v severnoatlantsko zavezništvo. Nemčija, po letu 1945 zavezana pacifizmu in diplomaciji, se začenja ponovno oboroževati, napovedala je oblikovanje največje armade v Evropi.

Napad na Ukrajino je preoblikoval celotno evropsko politiko, toda največji šok je doživela Nemčija. Sesula se je vzhodna politika Willyja Brandta, kancler Olaf Scholz je na izrednem zasedanju bundestaga, samo tri dni po invaziji, napovedal največje povojne spremembe zunanje in obrambne politike. Požel je dolge stoječe ovacije, javnomnenjske ankete so zabeležile, da 78 odstotkov državljanov podpira predlagano politiko.

Več kot pol leta po revolucionarnem govoru o Zeitenwende, zgodovinski prelomnici, je nemška politika kaotična, še posebej na energetskem področju. Gledamo krizo nemške identitete. Državi, ki je dosledno sledila merkantilističnim načelom, zanimali so jo donosni trgovski posli in ne glede na priseganje na liberalne evropske vrednote je voljno poslovala z avtokrati, je vojna v Ukrajini spodmaknila tla pod nogami. Nemški model je temeljil na oskrbi s poceni ruskim plinom in izvozu na kitajski trg, svojo varnost je prepuščala Združenim državam.

Letos se je pokazalo, kako zelo je ranljiva. Zavedela se je katastrofičnih strateških napak, zapuščine Angele Merkel in Gerharda Schröderja, nespametne logike Ostpolitik, ki je verjela v preoblikovanje avtoritarnih držav s pomočjo dialoga in trgovine. Celo po zasedbi Krima leta 2014 je Nemčija povečala svojo energetsko odvisnost od Rusije, gospodarski minister Robert Habeck je jeseni izjavil, da je njen model odpovedal. In tudi preostala Evropa jo je začela gledati z drugimi očmi. Desetletja je bila v jedru evropskega projekta, integracija je bila tradicionalno nemška zadeva, Nemčija nasploh je bila vzor, nakar je postalo očitno, da njen sistem ne deluje več. Na neki način je postala disfunkcionalna država.

Poljska, s katero ima problematične odnose, prepolne težke zgodovine, preteklih krivic in občutenja žrtve, je prišla na svoj račun. Nemčiji je precej legitimno očitala, kako močno se je zmotila, ker je ignorirala njen glas. Ko je premier Mateusz Morawiecki nedavno kritiziral »evropske voditelje, ki so se dali zapeljati Vladimirju Putinu in so zdaj šokirani«, je govoril predvsem o Nemčiji in njenih zgrešenih odločitvah. Uradna Varšava je bila več kot trideset let, od padca berlinskega zidu, prepričana, da je Bruselj ne jemlje resno in da vloga 40-milijonske nacije ni dovolj cenjena. Z vojno je dobila pomembno politično mesto in ima velike oboroževalne načrte.

Njen položaj se je hipoma spremenil – zaradi lege, glasne in brezpogojne podpore Ukrajini, ki ji politično in vojaško pomaga bolj kot katerakoli druga evropska država, zaradi milijonov beguncev, ki jih je kot sosednja država lepo sprejela. Od začetka vojne so Ukrajinci bežali pred rusko vojsko predvsem proti Poljski, ta jim je velikodušno odprla vrata, pri čemer si je Evropa zatisnila oči ob dvojnih standardih in rasizmu na meji. Dobrodošli so bili samo prišleki bele polti. Nacionalkonservativna vlada v Varšavi begunce presoja po etnični pripadnosti, ne zanimajo je kratene človekove pravice.

Premik težišča Evropske unije proti vzhodu potiska odnose s Francijo v ozadje, spreminja se francosko-nemška os, ki je temelj Evropske unije, kakršno poznamo. Partnerstvo med Nemčijo in Francijo je bilo od ustanovitve skupnosti za premog in jeklo v zgodnjih petdesetih letih gonilna sila povezovanja. Največji med prvotno šesterico ustanovnih članic sta tudi v razširjeni Uniji ostali politično in gospodarsko najmočnejši, kompromis med njima je pomenil upoštevanje interesov evropskega severa in mediteranskega juga. Po odhodu kanclerke Angele Merkel, ki je z diplomatsko spretnostjo ohranjala raven dvostranskih odnosov, se njen naslednik Olaf Scholz posveča usklajevanju v zapleteni koalicijski vladi in se le malo posvetuje z evropskimi partnerji. Francija je šokirana.

Kancler malokdaj omeni francosko-nemške odnose in sprejema enostranske odločitve, državi imata različne ideje o plinu in fiskalnem paktu, v Parizu z nezaupanjem opazujejo državo, ki opušča pacifizem in se oborožuje in ji ni mar za evropsko strateško avtonomijo predsednika Emmanuela Macrona. Nedavno je Scholz kot prvi voditelj skupine G7 po pandemiji odpotoval v Peking, razlagal je, da je prepričeval predsednika Xi Jinpinga, naj vpliva na Rusijo, vendar je tja odpeljal številčno gospodarsko delegacijo. Pred tem je kitajskemu podjetju Cosco odobril nakup četrtinskega deleža v hamburškem pristanišču, ne glede na nasprotovanje Zelenih in zunanje ministrice Annalene Baerbock in razburjenje francoskega predsednika. Soliranje Nemčije je v ostrem kontrastu z zadnjim obiskom Xija v Evropi leta 2019, ko so ga v Parizu skupaj sprejeli Macron, Merklova in Juncker in na ta način pokazali enotno evropsko fronto.

Vrhunec zamrznjenih odnosov je bila odpoved načrtovanega dvostranskega srečanja francoske in nemške vlade, predvidenega konec oktobra v Fontainebleauju. Skupna letna zasedanja so del aachenske pogodbe, tokrat je elizejska palača sestanek odpovedala, s čimer je poudarila razdraženost z odločitvami Scholzeve vlade. Namesto medvladnih posvetovanj je sledil zgolj obisk nemškega kanclerja pri francoskem predsedniku, ki ni mogel prikriti zamrznjenih odnosov in političnega oddaljevanja med državama.

In potem ko se je Francoz tako rekoč hkrati, ob obisku v Vatikanu, neformalno srečal s pravkar zapriseženo italijansko predsednico vlade Giorgio Meloni, so ob sporu zaradi sprejema migrantov z ladje nevladnih organizacij francosko-italijanski odnosi spet zdrsnili na običajno, konfliktno raven. Bruselj opazuje novo, postneofašistično vlado v eni od ustanoviteljic evropske skupnosti z nezaupanjem in hkratnim zavedanjem, da je ne more osamiti.

Na celini ni edini problem Viktor Orbán, ki je z ukrajinsko vojno izoliran v podpori Putinu, Madžarska je odkrito najbolj prorusko usmerjena država v Evropski uniji. V tem pogledu se je razšla s Poljsko. In vendar se vladajoči garnituri v Varšavi in Budimpešti popolnoma strinjata, ko gre za pravno državo, in vzdržujeta enaka stališča do Bruslja in evropskih institucij.

Poljski, ki je sprejela maso ukrajinskih beguncev, je uspelo rehabilitirati svojo podobo, obenem je država, ki je v času vojne pridobila izjemen geopolitični pomen za Evropo. Njeno zavračanje evropskih vrednot, vladavine prava in prevlade evropskega prava nad nacionalnim pa je postalo eden od največjih paradoksov Evropske unije.

Če pomislimo na zdrs EU, ki postaja prostor, kjer je vse več prostora za politično suverenost, si je treba samo še predstavljati, da bi leta 2024 v Združenih državah postal predsednik republikanec. ●