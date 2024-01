Grožnja iz zraka

V nadaljevanju preberite:

Shona Illingworth in Nick Grief sta profesorja na Univerzi Kent v Veliki Britaniji. Ugotovila sta, da mednarodna zakonodaja ne ščiti dovolj pred nevarnostmi, ki prihajajo iz zraka. Zato sta dala pobudo za oblikovanje nove človekove pravice, ki bi naslovila grožnje napadov, nadzorovanja in podnebnih sprememb, ki prihajajo iz zraka. Pred petimi leti sta začela organizirati srečanja, na katerih so sodelujoči predstavljali poglede na idejo o novi človekovi pravici. Pričevanja vojaških strokovnjakov, pravnikov, žrtev bombardiranj, upravljavcev dronov, psihologov in raziskovalcev podnebnih sprememb so zdaj zbrana v posebni številki revije Digital War. Ta bo spremljevalni dokument predloga nove človekove pravice, ki bo ljudi zaščitila pred fizičnimi in psihičnimi grožnjami iz zraka in bo v naslednjih mesecih posredovana Združenim narodom.