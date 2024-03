Kiril Martinov: Vladimir Putin s svojimi dejanji uničuje Rusijo

V nadaljevanju preberite:

Vojna cenzura, ki je sledila napadu na Ukrajino, je dokončno zadušila neodvisno novinarstvo v Rusiji. Po treh desetletjih izhajanja je ugasnila tudi ugledna Nova gazeta, ki jo je ustanovil in pri kateri je urednikoval Nobelov nagrajenec za mir Dmitrij Muratov, zanjo je med drugimi pisala Ana Politkovska, ena od šestih ubitih novinarjev časopisa po letu 2000. Del uredništva Nove gazete se ni sprijaznil z represijo proti svobodi izražanja. Nekaj dni po ukinitvi je v eksilu zagnal Novo gazeto Evropa. Njen urednik je Kiril Martinov, ki se v latvijski prestolnici z mlado ekipo trudi o­hranjati preiskovalnega in kritičnega duha znamenite publikacije. V Rigi si je za Sobotno prilogo vzel čas sredi februarja, nekaj dni pred smrtjo Alekseja Navalnega.

Dve leti po začetku napada na Ukrajino temu ni videti konca, režim predsednika Vladimirja Putina pa je še vedno na oblasti. Kaj to pomeni za ruske izgnance?

Putin s svojimi dejanji dejansko uničuje Rusijo. Že nekaj časa lahko vidimo, kako se družba spreminja. Po mojem mnenju obstaja množica ljudi, ki resnično hoče braniti diktaturo in potrebuje to vojno. Birokratski aparat, vojska, policija in posebne službe si želijo ohraniti status quo. Ruse obravnavajo kot vir vojaške in delovne sile, ne pa kot državljane, in uničujejo vsako obliko civilne dejavnosti v državi. Ni več svobodnega tiska, ni več izobraževanja, kar je grozno.

Več let sem bil univerzitetni profesor in lahko rečem, da so mladi ljudje v Rusiji v grozljivem položaju. Predstavljajte si, da ste stari dvajset let in večino vaših življenjskih izkušenj predstavljajo najprej pandemija ter nato vojna, samoizolacija in uničenje družbe. Naj vam dam primer. V eni od zgodb, ki smo jih objavili v Novi gazeti Evropa, smo izračunali, da je okoli 2500 znanstvenikov, ki so objavljali v mednarodnih znanstvenih revijah, zapustilo državo. Če natančneje pogledate katerokoli drugo področje življenja v Rusiji, lahko vidite enako situacijo. Torej v določenem smislu obstaja samo ena vojna, tista, ki jo Putin vodi proti Ukrajini in Evropi, vendar obstaja tudi nekaj, kar zelo spominja na vojno proti običajnim Rusom v domovini.