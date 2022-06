Ključna je svoboda, udejanjati in ohranjati jo v svetu

V nadaljevanju preberite:

Heiner F. Klemme velja za enega največjih poznavalcev razsvetljenske filozofije, zlasti Immanuela Kanta. Raziskovalno pozornost je namenjal tudi angleškemu razsvetljenskemu filozofu Davidu Humu. Profesor Klemme predava na univerzi v nemškem Halleju, kot gostujoči profesor pa je predaval v kitajskem Wuhanu, kanadskem Londonu (Ontario) in brazilskem São Paulu. Je soizdajatelj revije Kant-Studien, član predsedstva nemškega kantovskega združenja in avtor številnih vplivnih knjig in zbornikov.