Ko so morali Švicarke povečini ubogati moške

Kjer so hribi, so tudi doline. Če je sonce, so prav tako sence ... V pretresljivem romanu švicarske avtorice Sarah Jollien-Fardel Sa préférée je toliko zla in bolečine, da bi človek najraje odložil branje, a kaj ko ga tako magnetično vleče naprej. Zato ne čudi, da je literatka zanj prejela več nagrad in ga iz francoščine že prevajajo v druge jezike.

Če kdo še vedno posplošeno obžaluje, zakaj Slovenija ni druga Švica, potem naj vzame v roke roman Sa préférée švicarske pisateljice Sarah Jollien-Fardel. Literatura je vedno tudi družba, saj bolj ali manj neposredno zrcalita druga drugo, v Njegovi ljubljenki pa je toliko patriarhalnega družinskega nasilja ter toliko ženskega in otroškega trpljenja, da si kaže nemudoma za zgled izbrati kakšno drugo manj zamejeno, tudi agresivno okolje. Ali še bolje: kaj če bi že enkrat nehali s poenostavljenimi, a všečnimi primerjavami, ki ne vodijo nikamor? Kaj če bi se osredotočili predvsem na to, kdo smo mi sami? Sarah Jollien-Fardel literarno oriše, kdo so Švicarji iz francosko govorečega kantona Valais. Tam je doma.