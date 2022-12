Moji ritmi, moje sanje

V nadaljevanju preberite:

Aleksandra Šuklar je letnik 1991. Njeno vsestransko mojstrsko igranje na klasična tolkala, kot so marimba, vibrafon, timpani, številni multipercussion setupi, odlikujejo odlični muzikalnost in tehnika, temperament in občutljivost za različne glasbene sloge, od klasičnih del in sodobnih skladb do filmske glasbe in crossover projektov.

Njeni radovednost in ustvarjalnost sta ji omogočili izpolnjujoče glasbeno življenje: od rednega snemanja za hollywoodske produkcije, nedavno je posnela glasbo za filma Dune in Spuži Kvadratnik, do samostojnih nastopov, vodenj mojstrskih tečajev in sodelovanja z nekaterimi najbolj navdihujočimi glasbeniki našega časa. V zadnjih nekaj letih je ena od solistk na svetovni turneji s filmskim skladateljem oskarjevcem Hansom Zimmerjem in njegovima projektoma Hans Zimmer Live in The World of Hans Zimmer.