Popolni kulinarični dom

- Je za nastanek restavracij kriva francoska revolucija ali revolucionarna želja po zdravi hrani?

- Lastniki restavracij in gostinci se zadolžujejo, da bi lahko plačali zaposlene in visoke najemnine, prihodnost je negotova.

- Sodobni čas je najbrž edini, v katerem si lahko prav vsi privoščimo hrano v gostilnah in restavracijah, nekoč so najbrž to lahko naredili le ob posebnih priložnostih.