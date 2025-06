V nadaljevanju preberite:

V Prijedoru je med vojno v 90. letih umrlo več kot tri tisoč nedolžnih ljudi, od tega več kot 100 otrok in okrog 248 žensk. Etnično čiščenje, ki so ga leta 1992 v mestu in okolici izvedli pripadniki srbske vojske, je po genocidu v Srebrenici drugi največji zločin na območju Bosne in Hercegovine. Ob smrtnih žrtvah so v taboriščih Trnopolje, Keraterm in Omarska sistematično posilili na desetine žensk in deklic.