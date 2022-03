Pot v Kijev

V kolumni preberite:

Obisk treh vzhodnoevropskih premierov v obleganem Kijevu v sredini tedna kaže določeno mojstrstvo. Ni mogoče reči, da podobe iz ukrajinske prestolnice niso bile močne. Potem ko so se voditelji Evropske unije sestali na vrhu v glamuroznem okolju versajske palače in izpod pozlate pridigali o varčevanju, ki čaka celino, so Mateusz Morawiecki, Petr Fiala in Janez Janša odpotovali z vlakom na vojno območje izrazit evropsko solidarnost s predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

Paradoks je, da so vsi trije, Čeh še najmanj, evroskeptiki. Poljski premier in slovenski predsednik vlade sta se v Ukrajini predstavljala kot zagovornika evropskih vrednot. Ko ta dva govorita o demokraciji in svobodi, je treba biti previden. Ko protievropska politika prinašata evropsko sporočilo, je sporočilo napačno. Z aktualno proevropsko držo in velikodušno solidarnostjo – Ukrajince sprejemata kot »naše«, pred tremi tedni sta ugotovila, da so ljudje kakor mi – sta za 180 stopinj obrnila kurz. Pravo vprašanje je, ali lahko v EU na tak način preobračaš stališča in ne izgubiš obraza. Poljska ta čas rehabilitira svojo podobo v Evropi, tukajšnji vodja se oprijema zadnje rešilne bilke pred volitvami.