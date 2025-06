Potrebujemo drugačen način vodenja države

V nadaljevanju preberite:

Predstavljajmo si maratonko. Ob začetku kariere je bliskovito napredovala, dohitevala starejše, izkušenejše tekmice. A po nekaj letih se je njen razvoj ustavil. Začele so jo loviti – celo prehitevati – tiste, ki so bile še pred kratkim daleč zadaj. Na srečo so zdravniki hitro postavili diagnozo za stagnacijo. Še več – na lekarniških policah so na voljo preizkušena zdravila, ki ji lahko povrnejo vzdržljivost, zmanjšajo tveganje poškodb in omogočijo hitrejši tek. Po drugi strani pa bo brez njih njena forma le še bledela, rezultati pa se bodo slabšali. Le katera resna športnica bi zavrnila strokovne nasvete?

No, če bi bilo maratonki ime Slovenija, ki je svoj sprva strm vzpon začela te junijske dni pred 34 leti, dovoljenih in nujnih poživil ne bi vzela.