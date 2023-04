Poveljnik prvega genocida 21. stoletja

V nadaljevanju preberite:

Oktobra 2004 sva se s pokojnim novinarskim prijateljem Davidom Beriainom dva tedna v krču vozila po zahodni sudanski pokrajini Darfur, kjer so džandžavidi, arabski podizvajalci politike tedanjega diktatorja Omarja al Baširja, množično pobijali pripadnike afriških domorodnih ljudstev. Ustavljala sva se v požganih mestih in vaseh, umikala pogled od zoglenelih trupel in poslušala izpovedi preživelih v velikanskih begunskih taboriščih.

V Darfurju se je v režiji uradnega Kartuma in pod (para)vojaško taktirko tedaj komaj tridesetletnega Mohameda Hamdana Dagaloja, nekoč uličnega tatu in preprodajalca ukradenih kamel, ki mu je s krutostjo in bolestno ambicijo uspelo pridobiti »kritje« al Baširja, dogajal prvi genocid 21. stoletja.