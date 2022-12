Računi za blok 6 pa še kar prihajajo

V nadaljevanju preberite:

Iz tega, da ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik in zdravniki drug drugega obtožujejo izgube stika z realnostjo, lahko ugotovimo, da je marsikdo izgubil stik z realnostjo – tudi o tem, koliko je pol milijarde evrov. To ni presenetljivo. Lahko imamo občutek, koliko je sto evrov, kolikor v času navitih cen hitro znese tedenski nakup v živilski trgovini. Lahko imamo občutek, koliko je 1300 evrov, kolikor znaša povprečna neto plača. Lahko imamo tudi občutek, koliko je 35.000 evrov, kolikor finančnega premoženja ima povprečen Slovenec. Ampak 500.000.000 evrov! Ne, to je preveč ničel, da bi jih bilo mogoče zlahka razumeti. In česar ni mogoče razumeti, nam ne seže do srca.