Voditelj stavke ameriških avtomobilskih delavcev

Shawn Fain prihaja iz mesteca Kokomo, ki leži dobrih 300 kilometrov jugozahodno od Detroita, dobrih 200 kilometrov jugovzhodno od Chicaga in slabih 100 kilometrov severno od Indianapolisa. Fain, rojen v osrčju ameriške avtomobilske industrije, se je kot električar zaposlil pri korporaciji Chrysler in s tem nadaljeval družinsko tradicijo. Za Chrysler so v mestecu, ki šteje kakšnih 60.000 ljudi, delali že Fainovi stari starši. Ponosen je na prednike in njihovo sindikalno tradicijo. Na spletni strani sindikata UAW piše, da Fain v denarnici nosi plačilno listo starega očeta – ta ga ves čas opominja, od kod prihaja. Opominja ga tudi, kaj lahko dosežejo združeni delavci.