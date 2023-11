Vojna ruši, gledališče gradi svetove

V nadaljevanju preberite:

Pred 111 leti je izšlo delo Frana Saleškega Finžgarja Pod svobodnim soncem. Režiser makedonskega rodu Aleksandar Popovski zgodovinski roman prestavlja na slovenske gledališke odre. Je ob priredbi teksta treba govoriti o aktualizaciji? »Takoj po prvi vaji sem prosil igralca, da posnamemo Iztokov uvodni monolog. Video sem poslal svojemu prijatelju, ki ni vedel, kaj trenutno delam. Vprašal me je: 'Ali gre za nekaj, povezano s Hamasom?' Konteksti se zelo spreminjajo in čas naredi svoje. Nič nisem aktualiziral ali dodajal. Čas pripomore, da stvari zvenijo drugače. Ena skupina napada drugo skupino in pravi, da jih mora pobiti, ker zatirajo njihovo svobodo in njihove pravice. Tu nimam česa dodati,« je v pogovoru za Sobotno prilogo povedal režiser Popovski.