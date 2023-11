Vsak dan v omrežju 233 podatkov o slovenskem uporabniku

V nadaljevanju preberite:

Ste kdaj pomislili, da bi bilo pametno pobrisati zgodovino svojega spletnega brskalnika ... Naj vam razkrijemo skrivnost. Za to je že zdavnaj prepozno. Oglaševalska omrežja so si bolje od vas zapomnila zgodovino vašega brskanja, katere aplikacije uporabljate in kje ste se gibali v preteklosti. Na to, ali bodo vaši podatki našli pot do obveščevalnih podjetij ali tajnih služb, pa tudi ne morete vplivati. Duh je že ušel iz steklenice.