ACH Volleyju 13. lovorika v srednjeevropski ligi

Odbojkarji ACH Volleyja so osvojili 13. lovoriko v srednjeevropski ligi. Na današnji finalni tekmi v Kamniku so po uri in 53 minutah premagali domači Calcit Volley s 3:1 (-23, 18, 22, 23).

V ljubljanski ekipi sta bila najbolj učinkovita Nikola Gjorgiev s 24 in Matej Kök s 14 točkami, pri Kamničanih je Luis Tomas Sosa dosegel 25, Daniel Aponza pa 12 točk.

ACH Volley: Mejal, Šket, Mašulović 5, Todorović 6, Bošnjak, Koncilija 10, Šestan 13, Kovačič, Gjorgiev 24, Videčnik, Kök 14, Šen; Calcit Volley: Planišič 1, Mujanović 9, Vinkovič, Lazar, Košenina, Arsenoski, Okroglič 5, Sosa 25, Mitrašinović 3, Aponza 12, Pavlović 7.

Pri ženskah so odbojkarice Nove KBM Branik vstopile v odločilni dvoboj za naslov v vlogi favoritk. V polfinalu so namreč premagale najboljšo zasedbo rednega dela tekmovanja Calcit Volley, pred tem pa so gladko ugnale finalne tekmice s 3:0. Toda tokrat se je madžarska ekipa Switelsky Bekescsaba pokazala za trd oreh in zmagala s 3:0 (17, 25, 16).

Nova KBM: Mlakar 9, Milošič 7, Pogačar 6, Štampar 4 , Klajžar, Lekše 9, Senekovič, Cikač, Farkaš, Ramić, Potokar, Lorber Fijok 9, Krajnc.