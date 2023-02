Andrea Giani končal evropsko popotovanje ACH Volleyja

Potem ko so po skupinskem delu izpadli iz lige prvakov, so se neposredno uvrstili v četrtfinale pokala CEV, a naleteli na premočnega tekmeca, Valca Group Modeno. Ta je zmagala že na prvi tekmi v Ljubljani (3:1), v sredo pa bila s 3:0 (16, 16, 20) boljša še doma.

Slovencem, ki so se nadejali slabega dneva tekmecev in odličnega svojega, se želja ni izpolnila. Do izraza je prišla kakovostna prednost zvezdniške italijanske ekipe, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Andrea Giani. Njegovi varovanci so oranžne zmaje, ki so se jim zagotovo poznale tudi zdravstvene težave v zadnjem času, povsem nadigrali, dvomov o zmagovalcu ni bilo niti v enem nizu.