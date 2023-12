ACH Vollley brez možnosti v Rzeszowu

Odbojkarji ACH Volleyja so še četrtič izgubili v ligi prvakov. Če so na prvih treh tekmah skupine B še kazali soliden odpor močnim tekmecem, na gostovanju v Rzeszowu ni bilo tako. Favorizirana Asseco Resovia jih je zasenčila in zmagala s 3:0 (16, 16, 19).

Pri Ljubljančanih je šepal sprejem. Mladi Luka Marovt, ki se je izkazal na domači tekmi proti Toursu, tokrat ni imel svojega dneva, že v prvem nizu ga je zamenjal Klemen Šen. Prepričljiva nista bila niti izkušenejša Jani Kovačič in Jan Pokeršnik. Posledica je bila popolna prevlada odbojkarjev poljske ekipe, ki je bila motivirana, saj si ni smela privoščiti negativnega presenečenja v bitki za napredovanje v izločilni del tekmovanja.

Poljaki so tekmecem pustili nekaj zraka le v tretjem nizu, ko so po vodstvu 11:6 popustili in dovolili izenačenje na 16:16. A nato vendarle spet dodali plin, z zaporednimi točkami prišli do prednosti, ki je zadostovala za gladko zmago.

Najučinkovitejši igralec tekme je bil slovenski reprezentant v poljski ekipi Klemen Čebulj, dosegel je 13 točk, od tega tri z asi in dve z blokoma. Gostitelji so dosegli kar devet asov, sprejem Ljubljančanov je bil le 29-odstoten.

To je tudi delni odgovor, zakaj jim ni šlo v napadu, večinoma najučinkovitejši igralec ljubljanske ekipe, ki je pogrešala Matica Videčnika in nasploh ostala domala brez učinka srednjih blokerjev. Nikola Gjorgiev je dosegel le štiri točke in že v drugem nizu ga je zamenjal mladi Jaka Sešek, ki je bil bolj razpoložen. Na koncu je dosegel 11 točk, največ v vrsti oranžnih zmajev.

Asseco Resovia: Rejno, Bucki 1, Klos 7 (1 blok), Kochanowski 8 (3 asi, 1 blok), Staszewski, Boyer 10 (1 as, 1 blok), Drzyzga 2 (1 as, 1 blok), Potera, Louati 13 (1 as, 1 blok), Zatorski, Mordyl, Čebulj 13 (3 asi, 2 bloka), Defalco; ACH Volley: Kržič, Satler, Šket 1 (1 as), Najdič 2 (1 as), Marovt 3, Šen 10 (2 asa, 1 blok), Koncilja 1, Kovačič, Gjorgiev 4, Sešek 11 (2 bloka), Pokeršnik 6 (1 as).

Ljubljančani, ki so s četrtim porazom izgubili praktično vse možnosti, da bi se uvrstili vsaj v pokal CEV, bodo naslednjo tekmo v ligi prvakov odigrali 10. januarja, ko bo v Ljubljani gostoval vodilni Itas Trentino.