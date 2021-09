Ameriški golfisti z rekordnim naskokom osvojili 43. Ryderjev pokal

Odločilne pol točke za neubranljivo in na koncu rekordno prednost ter zmago je gostiteljem pred približno 40.000 navijači na igrišču Whistling Straits v Wisconsinu prinesel Collin Morikawa, ki je remiziral z Norvežanom Viktorjem Hovlandom. Ekipa ZDA, ki jo je kot kapetan vodil Steve Stricker, je za zmago potrebovala 14,5 točke, medtem ko bi branilcem naslova iz Evrope za končni uspeh zadostovalo 14 točk.



Potem ko so Patrick Cantlay, Scottie Scheffler in Bryson Dechambeau ZDA priigrali visoko prednost s 14:6, je končni udarec ekipi Evrope zadal Morikawa.



Z novim uspehom so Američani, ki imajo v svojih vrstah devet igralcev iz prve enajsterice na svetovni lestvici, bilanco v osvojenih Ryderjevih pokalih proti Evropejcem izboljšali na 27:14 ob dveh neodločenih izidih. Ekipa Evrope je sicer slavila na devetih od zadnjih 13 dvobojev.

