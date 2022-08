Anja Osterman glavni adut za kolajno veslačev v Münchnu

Od 18. do 21. avgusta bo v Münchnu potekalo evropsko prvenstvo v kajaku in kanuju na mirnih vodah. To bo po svetovnem prvenstvu v kanadskem Halifaxu že drugo veliko tekmovanje za veslače, slovenski tekmovalci pa bodo spet imeli visoke cilje. V prvi vrsti Anja Osterman, ki se v Kanadi ni najbolje počutila, a vseeno dosegla dve vrhunski uvrstitvi. Ostermanova je na 200 metrov osvojila srebrno kolajno, na 500 metrov pa je bila šesta, odličje je izgubila v zadnjih 40 metrih, ko ji je zmanjkalo moči.

Slovenska ekipa bo sicer manjša kot v Halifaxu. V zadnjem trenutku je namreč nastop odpovedal Vid Debeljak, tako da sta poleg Ostermanove v ekipi le še Rok Šmit in Jošt Zakrajšek. Ostermanova in Zakrajšek bosta tekmovala v istih disciplinah kot v Halifaxu, Ostermanova na 200 in 500 metrov, Zakrajšek na 1000 in 5000 metrov, Rok Šmit pa bo 500 metrski razdalji dodal še 200 metrsko.

V Münchnu ne bo svetovne prvakinje

Za Anjo Osterman nedavna osvojena kolajna v Halifaxu ne predstavlja dodatnega pritiska za nastop v Münchnu. »Da sem v vlogi favoritke sem se zavedala že na svetovnem prvenstvu, a mi to ni povzročalo dodatnega pritiska. Na EP grem z dvignjeno glavo in visokimi cilji,« je dejala.

Anja Osterman FOTO: Nina Jelenc/KZS

Za razliko od Halifaxa v Münchnu v konkurenci ne bo svetovne prvakinje, Novozelandke Lise Carrington. »To pomeni, da lahko celo zmagam, ampak moram iti korak za korakom. Najprej se je treba uvrstiti v finale in povrniti tisti pravi občutek, da bom veslala tako kot znam, saj potem vem, da bodo stvari obrnjene v moj prid in bon lahko osvojila mesta, ki si jih želim tudi na EP,« je dodala Ostermanova.

Za Šmita bi bil že velik uspeh, če bi se uvrstil v finale A, enako velja za Zakrajška na 100 metrov, na 5000 pa lahko poseže tudi po višjih uvrstitvah. Na svetovnem prvenstvu je bil peti, na tekmah svetovnega pokala v Račicah in Poznanju pa se je uvrstil na stopničke, kar dokazuje, da je tudi na evropskem prvenstvu zmožen osvojiti kolajno.

Kljub vsemu bo glavni slovenski adut spet Ostermanova

Kljub temu pa bo glavni slovenski adut spet Ostermanova. »Na svetovnem prvenstvu nisem bila prava. Nisem se počutila najbolje, a kljub temu sem dosegla dve dobri uvrstitvi. Visoko merim tudi v Münchnu, upam, da bo moje počutje boljše, tako, kot je bilo na tekmah svetovnega pokala,« je o svojih željah dodala Ostermanova, ki se bo za prvenstvo pripravljala na Slovaškem.

»V Kanadi mojega slovaškega trenerja ni bilo. V Münchnu bo, tako da bi lahko to bil še en plus,« pravi Koprčanka, ki bo na 200 metrov najbrž celo prva favoritinja, na 500 metrov pa je tekma v Halifaxu pokazala veliko izenačenost tekmovalk, tako da se Slovenka tudi v tej disciplini lahko dokoplje do odličja.